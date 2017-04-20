Injustice 2'den Film Gibi Mükemmel Fragman!

Injustice 2'den öyle bir fragman geldi ki, film mi oyun mu çözemedik!

Gerek oyun dinamikleri, gerekse oyunda işlenen konusu ile hem oyun severlerden, hem de çizgi roman takipçilerinden geçer not almayı başaran Injustice, ikinci oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kez çok daha gelişmiş grafikler ve çok daha sağlamlaşmış bir hikayeye sahip olacak olan Injustice 2'den daha önceden 4 farklı 'Shattered Alliances' videosu gelmişti. Şimdi ise -muhtemelen- bu video serisinin sonuncusu olacak, beşinci video da yayınlandı.

Justice League ekibinin en az Darkseid kadar azılı düşmanlarından olan Brainiac'ın dünyaya gelişi ve kahramanların tümünü tehdit edişini konu alan videodan anladığımız kadarıyla, Justice League ekibi ile kötü karakterler birbirlerine düşmüşken Brainiac, asıl tehdit olarak dünyaya saldıracak ve kahramanlar, bu kez dünyayı korumak için birleşmek zorunda kalacak. Gelen fragman, bir film fragmanı olsa ancak bu kadar güzel olabilirdi.

Injustice 2, 16 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.