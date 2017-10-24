Injustice 2, Kasım'da PC'ye Geliyor!

Warner Bros. Interactive'in bugün onayladığına göre Injustice 2 bu Sonbahar içinde PC'ye çıkacak.

Yarından itibaren PC'de açık betaya ulaşabilecek olan oyuncular, önümüzdeki ay içerisinde de oyuna tam anlamıyla sahip olacaklar. Oyunu PC'ye uyarlayan firma Polonya'dan QLOC.

Süper Kahraman Dövüş Oyunu olan Injustice 2, bir süredir farklı platformlarda oynaıyordu ancak PC oyuncuları gözleri yaşlı beklemedeydiler. Bugün Warner'dan gelen haberle birlikte PC oyuncuları da mutlu, firma da mutlu oldu. Injustice 2, açık betasıyla yarından itibaren indirilebilir hale gelecek ve Kasım ayı içerisinde de oyunun satışa çıkacağı açıklandı. Betanın ne kadar süre yayında kalacağı ya da hangi karakterleri barındıracağı ise malesef paylaşılmadı.

PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında şuan oynanabilen Injustice 2, GameSpot'tan 10 üzernden 9 puan aldı. Yorumcu Peter Brown ise oyunla ilgili olarak "hem yeni oyuncuları hem de profesyonelleri aynı derecede eğlendirebilen bir oyun" şeklinde yorum yaptı. Oyunun başka platformlara aktarılmasıyla ilgili olarak bir diğer potansiyel iyi haber de NetherRealm patronu Ed Bonn'dan geldi. Ed Bonn, Injustice 2'nin Nintendo Switch'e aktarılmasının iyi bir fikir olduğunu ve hoşuna gittiğini ifade etti.