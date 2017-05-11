Injustice 2 Konsollardan Önce Mobilde Yayınlandı!

DC'nin merakla beklenen yeni oyunu Injustice 2, konsollara çıkmadan iOS'ta yayınlandı. Android'de ön kayıt sayfası açılan oyunun bu platforma ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Warner Bros. ve DC’nin uzun süredir beklenen oyunu Injustice 2, konsollara çıkmadan önce mobillere geldi. Daha doğrusu yalnızca iOS işletim sistemine geldi desek daha doğru olur. Android’de ön kayıt sayfası açılan Injustice 2, şu anda yalnızca iOS işletim sisteminde indirilebilir durumda.

Sağlam grafiklerle birlikte çıkan oyunun 1 GB RAM’den daha düşük cihazlarda optimize edilmediği açıklandı. Yeni karakterler ve birçok yeni modla gelen Injustice 2, herkes tarafından beğenilen ilk oyunun ardından yine iddialı bir şekilde geliyor. NetherRealm Studios tarafından geliştirilen oyun, süper kahramanların kıyasıya mücadelesini arenaya taşıyor.

DC karakterlerinin bulunduğu oyunda, kombinasyon seviyesi ve yıldız derecelendirme sistemi sayesinde güç konusunda farklı karakterler bulunacak. İlk oyunda kaldığı yerden tam gaz devam etmeye hazırlanan Injustice 2, 16 Mayıs’ta konsollara çıkacak. Oyunun bu süreç içerisinde Android versiyonunun da yayınlanması bekleniyor. Android'in iOS'la birlikte çıkmaması Warner Bros. ile Apple arasında gizli bir anlaşmanın olduğu iddialarını gündeme getirdi. Warner Bros. burada hatasını telafi etmek adına hoş bir sürpriz yapmış: Oyuna ön kayıt yaptıran herkese Catwomen(Kedi Kadın) hediye edilecek.