Injustice 2 Legendary Edition, Yeni Karakterlerle Sizlerle

Yepyeni bir paket ile oyun severlerin huzuruna bomba gibi bir dönüş yapan İnjustice 2, yine 'hangi kahramanı seçsek' dedirterek kafalarımızı karıştırmaya kararlı!

Üç yeni efsanevi dövüşçü paketi ile gelen The Legendary Edition of Injustice 2, bizi yapmış oldukları karakter seçimleriyle yine büyüleyeceğe benziyor.

İşte Dövüşçü Paketleri ve Yeni Karakterlerin Tam Lİstesi:

1. Dövüşçü paketi'nde Red Hood, Sub-Zero and Starfire bulunurken,

2. Dövüşçü paketi'nde bizleri Black Manta, Hellboy ve Raiden bekliyor olacak.

3. Dövüşçü paketi ise The Atom, Enchantress, ve Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Kaplumbağalar) emrimize amade olacaklar.

Alınan haberlere göre; bazı premiere kostümler de yepyeni animasyon ve kendine has diyaloglarıyla, InJustice fanatikleri için hazır bekliyor olacak. Kostüm opsiyonu getirilen karakterler ise Power Girl, John Stewart - Green Lantern, Reverse-Flash, Grid and Black Lightning olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca gün itibari ile ön sipariş bonusu olarak Darkseid’de bizlere sunuluyor.

Bu arada Mortal Kombay X'in oynanış mekanikleri üzerine kurulan Injustice 2'nin yeni paket ile level sınırının 30’a yükseltiğini de belirtmek gerekir.

In Justice 2: Legendary Edition, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X’dan erişelebilir olacakken PC'den de Steam ve Microsoft Store'dan edinilebilir.