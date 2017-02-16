Injustice 2, Mobil Cihazlara da Geliyor!

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan dövüş oyunu Injustice 2’nin mobil cihazlara da geleceği haberleri, NetherRealm Studios’un kreatif direktörü Ed Boon tarafından doğrulandı.

Mortal Kombat’ı meydana getirenlerden biri olan ve NetherRealm Studios’un kreatif direktörü Ed Boon, bugün attığı bir tweet ile Injustice 2 oyununun mobil cihazlara geleceği haberini doğruladı. Boon, attığı tweet’te oyunun birçok yeni özellik, mod ve tamamen yeni bir dövüş sistemiyle geleceğini belirtti. Oyunun detayları hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınan Boon, kısa bir süre içinde oyun hakkında daha fazla bilginin geleceğini de ifade etti.

Yes #Injustice2 is coming to mobile! Brand new app with tons of new features, modes & all new combat system! More info soon! pic.twitter.com/C1GLWXhOgK — Ed Boon (@noobde) 15 Şubat 2017

Bu hafta başında NetherRealm Studios ve Warner Bros., Injustice 2’deki oynanabilir kadın karakterlerin yer aldığı yeni bir tanıtım videosu yayınlamıştı. Videoda Catwoman, Cheetah ve Poison Ivy karakterleri görünüyordu.

Injustice 2, 16 Mayıs 2017 tarihinde Playstation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.