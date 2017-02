Injustice 2, Mobil Cihazlara da Geliyor!

Mortal Kombat’ı meydana getirenlerden biri olan ve NetherRealm Studios’un kreatif direktörü Ed Boon, bugün attığı bir tweet ile Injustice 2 oyununun mobil cihazlara geleceği haberini doğruladı. Boon, attığı tweet’te oyunun birçok yeni özellik, mod ve tamamen yeni bir dövüş sistemiyle geleceğini belirtti. Oyunun detayları hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınan Boon, kısa bir süre içinde oyun hakkında daha fazla bilginin geleceğini de ifade etti.

Yes #Injustice2 is coming to mobile! Brand new app with tons of new features, modes & all new combat system! More info soon! pic.twitter.com/C1GLWXhOgK