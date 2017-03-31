İnovatif Veri & Analitik Zirvesi 12 Nisan'da Düzenleniyor!

360CNP tarafından hazırlan İnovatif Veri & Analitik Zirvesi 12 Nisan 2017 tarihinde Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi, Şişli İstanbul'da düzenlenecek.

360CNP tarafından düzenlenen yeni bir etkinlik olan İnovatif Veri & Analitik Zirvesi, 20 farklı sektörden; 125'den fazla şirketin katılımıyla, alanında uzman kişilerle stratejik bilgi alışverişi, deneyim networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmelerine zemin sağlayarak; sektörden önemli kişilerin katılımıyla düzenlenecek.

Siz de etkinliğe katılarak, uluslararası ve ulusal araştırma sonuçları ile alanınızdaki yaklaşımları uzmanlarından dinleyebilir; zamanın trendlerini ve geleceğin teknolojilerini gözlemleyebilir; müşterilerin yeni iş modelleri, güçlü araçlar ya da titiz öngörülere nasıl eriştiklerini; herkesten önce nasıl uygulamaya geçtiklerini ve başarılı hareket planlarını nasıl yarattıklarını öğrenebilirsiniz.

Türkiye’de kurumlar üçüncü platform yolculuklarına başladılar. İçinde bulunduğumuz yüzyılın “veri yüzyılı” olarak değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle veri bugün, inovasyonu etkinleştirecek ve ölçülebilir değerler yaratılmasına olanak sağlayacak önemli bir kaynaktır. Dolayısıyla, İş Odaklı, Veri Odaklı ve Olay Odaklı Stratejiler, İş Zekası ve İş Analitiği, Modern Veri Ambarı, Büyük Veri ve Analitik, Analitik CRM, Veri Güvenliği (Data Security) Çözümleri gibi konu başlıklarını ele alınacak zirve, oldukça verimli geçecek.

Webtekno olarak sponsorlarından biri olduğumuz İnovatif Veri ve Analitik Zirvesi'ne tüm takipçilerimizi bekliyoruz. Etkinlik ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve katılımcı olmak için buradaki adresten etkinliğin websitesini ziyaret edebilirsiniz.