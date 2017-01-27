İnovatif Veri & Analitik Zirvesi 28 Mart’ta Düzenleniyor!

28 Mart 2017’de Steingerbergern Hotel Maslak İstanbul’da düzenlenecek olan İnovatif Veri & Analitik Zirvesi 360CNP tarafından hazırlanıyor.

360CNP tarafından düzenlenen bir yeni etkinlik olan İnovatif Veri & Analitik Zirvesi, 28 Mart 2017 tarihinde Steingerbergern Hotel Maslak İstanbul’da yapılacak. 20 farklı sektörden 125 üzerinde şirket, profesyonellere stratejik bilgi alışverişi, deneyim networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmelerine zemin sağlayacak olan zirve, sektörden önemli kişilerin katılımıyla dikkat çekecek.

Bu etkinliğe katılarak global ve Türkiye’ye ait araştırma sonuçları ile alanınızdaki yaklaşımları uzmanlarından dinleyebilir, bugünün trendlerini ve geleceğin teknolojilerini yakalayabilir, müşterilerinden yeni iş modelleriyle birlikte, güçlü araçlar ile titiz öngörülere nasıl eriştiklerin ve herkesten önce uygulamaya geçirebilir ve başarı garantili hareket planlarını nasıl yarattıklarını öğrenebilirsiniz.

Veri Keşfi Görselleştirme, Analitik Veri Tabanı, İş Odaklı, Veri Odaklı ve Olay Odaklı Stratejiler, Veri Madenciliği, Veri Tarımı, Veri Depolaması, Self Servis İş Zekası, Big Data Nedir? Etkileri Neler Olabilir? ve Veri Güvenliği (Data Security) Çözümleri gibi konu başlıklarını ele alınacak etkinlik gerçek dünya dersleri ve tecrübelerinden oluşan ve başka bir yerde bulunamayacak bir içerik, yeni nesil uygulamalar, güncel know-how’lar, inovasyonel çalışmalar ve sonuç veren örnekler ile katılımcıları bekliyor olacak.

Webtekno olarak medya partneri olduğumuz bu etkinlik ile ilgili konuşmacı ile katılımcı detaylarını öğrenmek ve başvuru yapmak için buradaki adresten etkinliğin web sitesine erişim sağlayabilirsiniz.