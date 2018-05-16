Dünya Çapında Devrim Yaratmış 5 Devasa Makine

Teknolojimiz ilerledikçe, insanlık olarak gelişimimiz de hızlanıyor. İşte farklı farklı alanlarda, insanlığı beş-on adım birden ileri götürmüş olan devasa makineler...

Hizmetleriyle inşa etmek için kullanılan devasa bütçelerin hakkını vererek dünyamızı değiştiren pek çok devasa makine bulunuyor. Gelin bunlardan beş tanesini tanıyalım.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı

İsviçre'de bulunan ve dünyanın en büyük makinesi olma ünvanını taşıyan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, 10 yılda inşa edildi. Tünelleri içerisinde parçacıkları neredeyse ışık hızına kadar hızlandırıp çarpıştırarak ortaya çıkan etkileri incelememize imkan tanıyan bu devasa makine, evrendeki fizik kurallarını anlamamız açısından büyük katkılar sağlamış durumda. Özellikle Higgs bozonunun bulunması gibi çığır açan bir keşfi yapmamızı sağlayan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, insanlık tarihinin en önemli makinelerinden biri.

LIGO

İki laboratuvar ve iki dedektör olmak üzere toplam 4 farklı bölümden oluşan LIGO, kütle çekim dalgaları olarak da bilinen, uzay-zaman düzlemindeki dalgalanmaları keşfetmek amacıyla yapılmıştı. Einstein'ın ortaya attığı genel görelilik teorisinen bu yana 100 yıl boyunca varlıklarına dair kanıt aradığımız kütle çekim dalgalarını, LIGO sayesinde 2015'te ilk defa keşfettik. Bu durum fizik tarihinde adeta devrim etkisi yarattı ve evreni anlamaya yönelik çabalarımızı birkaç adım daha ileri götürdü.

Bertha

Gelelim inşaat sektöründe devrim yapmış bir makineye. Seattle'da 3 km uzunluğunda bir tünel açmak için geliştirilen 6600 tonluk bu dev makine, yaklaşık 20 metre çapında. Yaşadığı bir arızadan sonra başarısız olduğu düşünülen Bertha, başarıyla tamir edilmesinin ardından tünelin kazımını 2017 yılında tamamlamıştı. Sonrasındaysa parçaları yeni makinelerde kullanılmak üzere sökülmüştü. Gelecekteki tünel kazım işlerinde teknolojiden ne kadar yararlanabileceğimizin muhteşem bir kanıtı olan Bertha, bu açıdan önemli bir kilometre taşı.

Ulusal Ateşleme Tesisi

Üç futbol sahası büyüklüğünde olan ve dünyanın en devasa ve en yüksek enerjiye sahip lazerini bünyesinde bulunduran Ulusal Ateşleme Tesisi, neredeyse 10 yılda inşa edildi. Kaliforniya'da yer alan tesis, yalnızca güçlü yıldızların ve dev gezegenlerin çekirdeklerinde görülen ölümcül koşulları gezegenimizde oluşturabilmek için geliştirilmişti. Tüm yıldızlarda görülen nükleer füzyonu kendi teknolojimizle oluşturma amacı güden tesis, bu sayede kendi mini yıldızlarımızı üreterek sınırsız temiz enerji üretmemize imkan sağlamayı amaçlıyor. Tesiste maddelere uygulanan basınçlar, Dünya'nın atmosfer basıncının on milyonlarca katına ulaşıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu

Listedeki belki de en popüler devasa makine ise Uluslararası Uzay İstasyonu. Yaşam destek ekipmanları bile bulunan ve yıllardır pek çok insanı bünyesinde ağırlayan UUİ, ürettiğimiz en büyük uydu olma özelliğine de sahip. Bileşenleri uzaya tam iki yılda parça parça gönderilen, kurulumuysa yıllarca süren bu makinenin sadece güneş panelleri bile 8 basketbol sahası büyüklüğünde. Uzay istasyonu sayesinde bugüne kadar yer çekimsiz ortamın insan üzerindeki etkilerini anlamaktan tutun, pek çok uzay keşfine imza attık.