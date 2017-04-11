İnsan Bedeni Hakkında Yanlış Bildiğimiz 12 Gerçek!

Her gün bir sürü yanlış bilgi ile karşı karşıya kalıyoruz, özellikle de internet ortamında. Bunlardan bazıları çok temel konularda olabiliyor. İşte insan bedeni hakkında hep yanlış bildiğimiz 12 durum.

Bilgi çağında yaşıyoruz. Her gün o kadar çok bilgiyle karşı karşıya kalıyoruz ki... Ancak bunların hepsinin doğru olmasını beklemeyin, hatta birçoğu yalan. Birbirinden tuhaf bilgi ve inanışlarla karşılaşmaktan ziyade, bazıları gerçekten zararlı olabiliyorlar. Bunların arasından insan bedeni ile ilgili olan 12 büyük miti derledik.

1-Mit: Beynimizin yalnızca %10’unu kullanıyoruz.

Gerçek: Beyin korteksinin tamamı, uykuda dahi tam kapasite ile çalışmaya devam ediyor.

2-Mit: Beyin hücreleri yetişkinliğe eriştiğinizde büyümeyi bırakır.

Gerçek: Nöronlarınız yaşam boyunca yenilenebilir ve değişime uğrarlar.

3-Mit Karanlıkta veya bir aynanın yansımasından okursanız, gözleriniz bozulur.

Gerçek: Gözleriniz bu tarz bir okumada yorulur, ancak belli bir süre sonra tekrar eski haline kavuşur.

4-Mit: Saç kırıklarınız şampuanlarla giderilebilir.

Gerçek: Kırık saçlardan ancak onları kestirerek kurtulursunuz.

5-Mit: İnsanların dokunma, görme, duyma, tad alma ve koklama olmak üzere 5 duyusu vardır.

Gerçek: İnsanlar sıcaklığın derecesini hissetme, denge gibi çeşitlerle en az 21 duyuya sahiptirler.

6-Mit: Havalar soğukken gribe yakalanmak daha kolaydır.

Gerçek: Grip bir virüstür, havayla alakası yoktur.

7-Mit: Kalplerimiz hapşırdığımızda durur.

Gerçek: Kalp ritmimiz hapşırma anında değişebilir, ancak tamamen durmaz.

8-Mit: Alkollü içkiler vücudunuzu ısıtır.

Gerçek: Alkollü içkiler kan damarlarının içinden geçer. Yalnızca sıcak hissetmenizi sağlarlar.

9-Mit: Ter atmak vücudunuzdaki toksinlerden arınmanızı sağlar.

Gerçek: Ter bezleri vücudunuzu serinletebilir fakat toksinlerden arınmanız için yeterli değildir.

10-Mit: Havuç görme kabiliyetinizi geliştirir.

Gerçek: Havuç göz kaslarının erimesini engeller. Ancak görme kabiliyetinize fayda sağlamaz.

11-Mit: Sağlıklı dişler beyaz olmalıdır.

Gerçek: Sağlıklı dişlerin doğal rengi biraz sarımsıdır.

12-Mit: Yanıkların üzerine yağ sürerseniz daha hızlı iyileiş.

Gerçek: Bir yeriniz yandığında hemen soğuk bir madde uygulamalısınız. Yağ, teninizden sıcaklığın dağılmasını güçleştirir.