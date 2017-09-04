İnsan Bedeninin İçini Gösterebilen Kamera Geliştirildi!

Hastalıkların tespit ve tedavisini kolaylaştırmak isteyen bilim insanları, hastaları daha pratik fakat etkili muayene edebilecekleri bir kamera geliştirdiler.

Bilim insanları, insan vücudunu tamamen gösterebilen ve doktorların muayeneler sırasında endoskop cihazları yerine kullanabileceği yeni bir kamera geliştirdiler.

Edinburgh Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi liderliğinde akciğer hastalıklarının tespiti ve tedavisi için yürütülen Proteus Disiplinlerarası Araştırma İş Birliği projesi çerçevesinde geliştirilen kamera, insan vücudu içindeki ışık kaynaklarını tespit ederek çalışıyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Kev Dhaliwal, hastalıkların tespit edilmesinde ve tedavi sürecinde yeni keşfedilen kameranın muazzam bir potansiyelinin olduğunu söyledi.

Yapılan ilk testler, cihazın 20 santimetrelik bir doku boyunca bir noktadaki ışık kaynağına odaklanıp takip edebildiğini gösterdi. Bu da cihazın röntgen gibi pahalı uygulamaların yerini alabileceği anlamına geliyor.

Kamera, fotonlar adı verilen küçük parçacıkların dokudan geçerken oluşturduğu izleri algılayacak kadar hassas. Ayrıca cihaz ışığın vücuttan ne kadar sürece geçtiğini kaydedebilir. Bu sayede vücut dışından endoskop gibi çalışabilir.

Heriot-Watt Üniversitesi'nden Dr Michael Tanner, ‘’Bu çalışmanın en sevdiğim yanı, bir sağlık sorununu pratik bir şekilde anlamak için klinikçilerle birlikte çalışabiliyorduk.’’ dedi ve ekledi, ‘’Umarım sağlık teknolojisinde fark yaratmak için bu disiplinlerarası çalışmaya devam edebiliriz.’’