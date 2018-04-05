İnsan Beyni İleri Yaşlarda da Gelişmeye Devam Ediyor

Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmaya göre insanlar yaşlandıktan sonra beyinleri öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacıların insan beyni üzerine yaptıkları çalışmalar, “Öğrenmenin yaşı yoktur.” sözünü doğrular nitelikte. Daha önce yapılan nörolojik çalışmalara göre insanların doğumundan bir süre sonra beyinde büyüyen nöronların gelişiminin durduğu düşünülüyordu. Bu nedenle insanların bir şeyleri küçük yaşlarda öğrenebileceğine dair genel bir kanı oluşmuştu.

Ancak Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda yaşlandıktan sonra da, beyindeki nöronların büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini keşfettiler. Araştırmalar sırasında 14 ve 79 yaşları arasındaki 28 kişiden otopsi ile alınan hipokampileri kullanan ekip, sinir sisteminin bu alanının gelişmeye devam ettiğini keşfetti.

Keşifle ilgili olarak Nature dergisinde bir makale yayımlayan bilim insanları, “Yaşlı insanların, progenitor hücrelerden binlerce genç hipokampal nöron üretme becerisine sahip olduklarını keşfettik.” dedi. Yaşlı bireylerde nöronların bağlantı kurma yeteneği daha az olsa da, yeni keşif öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca bu deney daha önceki deneylerde bulunan yaşlandıkça öğrenmek zorlaşıyor düşüncesini desteklemeye devam ediyor. Ancak beynin gelişimini durdurmadığını ve sadece öğrenmenin daha zor olacağını ortaya koyuyor. Her ne kadar geç yaşlarda da bir şeyleri öğrenebiliyor olsak da gerekli bilgileri ne kadar çabuk edinirseniz o kadar uzun süre kullanabileceğinizi unutmayın.