"İnsan Bunu Düşmanına Yapmaz" Dedirten Fotoğraf Uygulaması Özelliği!

Meitu adlı fotoğraf düzenleme uygulamasının sunduğu bir özellik, sevmediğiniz kişileri sinir etmek ya da arkadaşlarınıza eşek şakası yapmak için tam biçilmiş kaftan.

Geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan Meitu adlı fotoğraf düzenleme uygulamasında yer alan “kalem işi” (hand-drawn) özelliği, istediğiniz kişiyi tatlı ve al yanaklı birine dönüştürmenize izin veriyor. Ancak bu özelliği, sevmediğiniz insanların fotoğraflarında kullanmanız yararınıza olur, çünkü bu özelliğin kullanıldığı fotoğraflardaki kişiler -yazıda yer alan örnek fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi- oldukça gülünç bir hal alıyor.

Bu özellik, kullanıcılara 6 farklı tema sunuyor. Bu temalar; melek gibi, çiçekler, masal, çiçek yaprakları, deniz kızı ve baron eşi. Bu temaların her birinin ünlü kişilerin fotoğraflarına uygulanmış halini aşağıda görebilirsiniz.

Bu fotoğrafları gördükten sonra, insanın bu kötülüğü düşmanına bile yapası gelmiyor. Ancak siz yine de ben şu uygulamayı bir deneyeyim diyorsanız, uygulamanın iOS versiyonuna buradan, Android versiyonuna ise buradan erişebilirsiniz.