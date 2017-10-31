Nehirlere Atılan Çöplerin Doğal Hayata Zararını Görün!

Kanada'da bir nehirde bulunan çöpler yüzünde gelişim bozukluğu yaşayan balığın görüntüleri, internette binlerce kişi tarafından 'çöpünü topla' başlığı ile paylaşıldı.

Adam Turnbull isimli Kanadalı bir genç, Alberta eyaletinin Saskatchewan Nehri kıyısında yürüdüğü sırada nehrin içinde tuhaf bir balık gördü. Bir tuzak kurarak balığı yakalayan Turnbull, balığın gövde kısmında bir şişe halkası olduğunu ve balığın ondan kurtulamayarak halka ile birlikte büyüdüğünü anladı. Bu insanlık ayıbının fotoğrafını çeken genç adam balığı şişe halkasından kurtararak ait olduğu nehre geri bıraktı.

Adam Turnbull, bir ‘çöpe’ sıkışarak onunla yaşamak zorunda kalan balığın görüntülerini ‘Çöpünü topla!' başlığı ile Facebook’ta yayınladı. Duyarlı kullanıcılar arasında yayılmaya başlayan postu 11 bin kişi paylaştı.

Kullanıp bir kenara attığımız çöpler bizim yaşam alanımızdan kaybolsa da başka canlıların evlerine, hatta bedenlerine ‘yük’ olabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bir kaplumbağanın benzer bir şekilde bir şişe halkasına takılarak ‘kum saati’ şeklinde bir bedenle yaşamak zorunda kaldığının görüntüleri internette hızla yayılmıştı.

Yalnızca kendimiz için değil tüm canlılar için; çöpünü topla!