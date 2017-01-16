İnsan Dondurma Teknolojisinin İlk Adımları Tam 50 Yıl Önce Atıldı!

İnsanoğlu nihai sonla, yani ölümle savaşmak için büyük çaba gösteriyor. Bu çabaların belki de ilk adımları 50 yıl önce atıldı.

1960'lı yılların başında, bir grup insan, ölmeden kendilerini dondurabilecek bir teknoloji hakkında fikir yürütmeye başladılar. Amaç onları öldüren koşulları ortadan kaldırabilecek tıbbi ilerlemelerin gerçekleşme umuduydu. Fikir, ilk kez 50 yıl önce küçük çaplı uygulamaya geçirildi.

12 Ocak 1967'de Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan James Bedford, bu uygulamadan faydalanan ilk kişi oldu. Küçük bir doktor ekibi, Bedford'u, metastaz haline gelmiş karaciğer kanserinden birkaç saat sonra dondurdu.

Birkaç gün sonra ekip vücudu kuru buz ile paketlenmiş yalıtımlı bir kapa yerleştirdi. Daha sonra, Bedford, büyük bir Dewar konteynırında sıvı nitrojene batırıldı. On beş yıl sonra, bir kriyoprezervasyon tesisinden diğerine nakil yapıldı. 50 yıl önce gerçekleşen olayına şerefine, bugün, "Bedford Günü" olarak tanımlanıyor.

Mevcut kriyotik standartlarına göre, prosedür oldukça düzensiz. Bununla birlikte, Bedford'un 1991'deki durumu görsel olarak değerlendirildiğinde belirgin bir bozulma yaşanmamış. Kriyoprezervasyonun destekleyicileri, Bedford'un deneyimlerinin derinleştiği donma ve koruma prosedürlerinde geliştirmeleri vurguluyorlar.

Şimdiyse bilim insanları, vücudun Lazarus benzeri canlandırması için plan yapmaktansa bireylerin saklanan anılarını kurtarmak ve onların bilinçlerini aktarmak için çabalıyorlar.

Uzak Bir Rüya

İngiltere'deki Londra Üniversitesin'de cerrahi bilim ve düşük sıcaklık hakkında uzman olan Barry Fuller, iç organları korumanın ve "yeniden doğuşun" uzak bir rüya olduğunu vurguluyor:

"Büyük bilimsel zorluklar mevcut ve potansiyel bir gelecekte insan organlarının nakilden korunması için kriyoprezervasyon yeteneklerinin gelişmesi, söz konusu konsepti ispatlamanın ilk adımları olacak. Ancak şu an bunu başaramıyoruz."

Bununla birlikte Perry, dondurulmuş insanları canlandırmak için hala iyimser. Belki de olası gelecekte sorunların üstesinden gelinebilir.