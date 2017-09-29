İnsan Embriyosunda ''Kimyasal Ameliyat'' Yapıldı!

Devrim niteliğinde bir ilke imza atan Çinli bilim insanları, kimyasal ameliyat yöntemiyle, akdeniz anemisi hastalığını tedavi ettiler.

Çin'de bulunan Sun Yat-sen Üniversitesi'ndeki bilim insanları, DNA'daki 3 milyon baz çiftinin birinde bulunan hatayı düzeltmeyi başardılar.

Çinli bilim insanları, ilerleyen dönemlerde bu yöntemle kalıtsal birçok hastalığın kolaylıkla tedavi edilebileceğini belirttiler. Yapılan deneyde, laboratuvarda üretilen embriyolar kullanıldı. Akdeniz anemisi taşıyan bir hastadan gerekli dokular alındı. Bu dokular daha sonra klonlama ile üretilen embriyoların içine yerleştirildi.

DNA molekülü, dört farklı bazdan oluşmakta. Bu bazlar DNA çift sarmalının yapısını oluşturuyor. İnsan vücudunun işleyişi için gerekli genetik talimatlar bu bazlarda depolanıyor.

Çinli bilim insanları ise ''temel düzenleme'' yöntemi ile bu yapılardaki bozuklukları dönüştürüp onarmayı denedi. İnsan embriyolarında yapılan uygulamayla DNA'nın yapısı değiştirilerek Akdeniz anemisi hastalığından tamamen arındırıldı.

Junju Huang BBC'ye verdiği röportajda, ''Temel düzenleme tekniği ile insan embiriyosundaki genetik bir hastalığı iyileştirmenin uygulanabilirliğini kanıtlayan ilk grup biz olduk'' açıklamalarında bulundu. Huang, ayrıca bu çalışmanın akdeniz anemisi hastalarını iyileştirip bu ve bunun gibi kalıtsal hastalıkların bebekler dünyaya gelmeden düzeltilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

İnsan Embriyosunda ''Kimyasal Ameliyat'

Temel Düzenleme yöntemi CRISPR adıyla bilinen ve hali hazrda bilim dünyasında devrim etkisi yaratmış bir genom düzenleme tekniğinin gelişmiş şekli olduğunu söyleyebilriz.

Bu teknik, DNA temelindeki bazları birbirine dönüştürme yöntemiyle çalışıyor. Harvard Üniversitesi'nde temel düzenleme yöntemi üzerine çalışan Profesör David Liu, yöntemi ''kimyasal ameliyat'' olarak adlandırıyor.

Kalıtsal birçok hastalığın tedavisinde kullanıcılacak bu yöntemi insanlık adına büyük bir adım olarak nitelendirebiliriz. Fakat yapılan diğer araştırmalar sonucunda, hastalıkları engellemek adına hangi yolların kabul edilebilir olduğuna dair etik ve sosyal tartışmaları da beraberinde getirecektir.