İnsan Eti Karın Doyuracak Kadar Besleyici mi?

Nature dergisi tarafından yayınlanan araştırma insan etinin normal hayvan etleri kadar besleyici olup olmadığını gösteriyor.

21. yüzyılda artık dünyanın hemen hemen her yerinde medeni toplumlar olmasıyla birlikte insan etiyle beslenen insanların ya da diğer bir değişle yamyamların pek fazla var olmadığını bilsek de hala dünyanın bir yerinde insan eti yiyen insanlar yaşıyor. Peki, insan eti ne kadar doyurucu?

Konuyla ilgili araştırma yapan dünyanın en büyük bilim dergilerinden Nature, insan bedeninin doyuruculuğunu hayvanlarla kıyaslıyor. Al Jazerra Turk'ün de haberinde belirttiği detaylara göre ortalama 55 kilogramlık bir insan vücudunda 126 bin kalori bulunuyor. Ayrıca yine Al Jazerra Turk'ün Nature dergisini kaynak alarak hazırladığı görselde organların da kalori değerleri gösteriliyor.

Kalori değeri her ne kadar yüksek görünse de belirtilene göre bir insan vücudu hayvan vücudunun 3'te 1'i kadar kalori miktarına sahip. Yani ortalama bir hayvan, insana göre daha fazla besin değeri taşıyor.

Neden böyle bir araştırma yapıldığı ile ilgili sorulara ise yanıt veren Nature dergisi, dünyada hala insan etiyle beslenen topluluklarının olduğunu ve bunların neden bu tarz bir geleneği sürdürdüğünü merak ettiğini söyledi. Yapılan bu araştırma belki de yamyam toplumların çözümlenmesi ve medeniyetle tanıştırılması açısından yardımcı olabilir.