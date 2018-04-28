Evet günümüzde insanla beslenen yamyamların nesli tükendi sayılır. Fakat biz yine de merak edenler için anlatalım.

İnsan eti kırmızı et sınıfına dahildir ve ortalama bir insanda yaklaşık 80 bin kalori değerinde et ve yağ bulunmaktadır.

Yamyamlık geçmişine sahip insanların dediğine bakılırsa insan etinin tadı domuz etiyle sığır eti arasında bir yerde.

Bu bilgilere dayanarak, insan etinin herhangi bir kırmızı etten farklı olmadığı düşüncesine kapılabilirsiniz. Ancak durum hiç de öyle değil!

İnsan eti yemek kelimenin gerçek manasıyla ölümcül! Yeterince pişirilmeden yenen bir insan etinin size kan kaynakları hastalıkları (hepatit, ebola vs.) bulaştırma riski var.

Bu düşük bir olasılık gibi gözükse de, insan etinin en sakıncalı ve tehlikeli tarafı prionlarda yatıyor.

Prion, yapısı değişmiş bir tür proteine verilen isim. Kendisi yeteri miktarda tehlikeli olduğu gibi, öbür proteinleri de etkileyerek bozulmalarını sağlıyor.

Bu tür proteinler enfeksiyona sebep olabildiği gibi, beyin yiyen amip oluşumuna da yol açabiliyor.

Prionların en korkutucu yönü ise onlardan kurtulmanın imkansız olması. Bir kez vücuda yerleşen prionlardan kurtulmanın bilinen bir yolu yok.

Uzun lafın kısası: İnsan eti yerseniz, ölebilirsiniz.