İnsan Evriminde Ürkütücü Bir Çağın Eşiğindeyiz!

Geliştirilen biyonik cihazlar ve beyin-bilgisayar arayüzleri, insan türünü sonsuza kadar değiştirebilir.

Columbia Üniversitesi Astrobiyoloji direktörü Caleb Sharf'a göre insan evrimi, yakında daha önce hiç görülmedik şekilde hızlanabilir. Caleb Sharf, yeni teknolojilerin insanları organik sınırlamalardan kurtarıp, programlanabilen ve geliştirilebilen makinelere dönüştüreceğine inanıyor.

Sharf, Tech Insider ile yaptığı bir röportajda "İlk yeni köken olayına tanıklık ediyor olabiliriz." dedi. Sharf'a göre üretilecek yeni teknolojiler sayesinde insanların robotlaşması daha da hızlı gerçekleşebilir. Sharf, bir yazısında internetin yeni insan türü için bir başlangıç olabileceğini belirtti.

Sharf, "Toplu bilgeliğimizin bir kısmı, şimdi her yerde var olan bir veri bulutu içine yükleniyor." dedi. "Ancak bu durumun bizi nereye götürdüğü belli olmasa da, her şeyden önce bir kovan-zihin kolonisine doğru yol alıyor olabiliriz." diye de ekledi.

Dönüşüm Teknolojileri

Evrimin kesin bir son noktasına doğru ilerleme fikri yanlıştır. Evrim bir yol haritasıyla gerçekleştirebileceğiniz bir süreç değil, çevreye göre gelişen bir adaptasyon sürecidir. Yeni ortamda hayatta kalabilenler genlerini sonraki nesillere aktarırlar. Yeni ortama adapte olamayanlar ise basitçe ölürler. Bu sebeple bizi hangi teknolojinin daha güçlü, daha büyük, daha hızlı yapacağını değil hangi teknolojinin adapte olarak hayatta kalmamızı sağlayacağını bulmaya çalışmalıyız.

Bunlardan ilki biyonikler. Bugünkü biyonikler, insan uzuvlarını oldukça iyi bir şekilde taklit edebiliyor. Biyoniklerin taklit etme yetenekleri artık organik uzuvlar ile aynı olduktan sonra da bu sefer biyonikleri geliştirme çalışmaları başlayabilir. Bu durum da bizi ilginç bir çelişki ile yüz yüze bırakacaktır. Gelişmemiş, fakat bildiğimiz insan olarak mı kalmak? Teknolojiyle bütünleşmişi üstün bir trans-insan mı olmak? Ayrıca uzuvlarımız robotikleştiğinde kişiselleştirilebilir olmaları sayesinde her türlü ortama daha kolay adapte olacaktır.

Bunların ikincisi Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BCI)'dir. Beynin bilgisayarlarla doğrudan konuşmasına izin veren bu teknolojiler, insan zihninin çok sayıda robot biçiminde çalışabilmesi için kapı açar. Örneğin, ortam inanılmaz derecede sıcaksa, sıcağa dayanıklı bir robotik vücut geliştirilebilir ve buna insan beyni yerleştirilerek BCI aracılığı ile kontrol edilebilir.

Bedensel imkanlardan başka, insan zekasının potansiyelini de düşünebiliriz. BCI'ler sadece tek yönlü etkileşimler değildir. BCI kullanarak beynimize bilgiler de aktarabiliriz. Bu bize uyarlanabilirlik olarak önemli bir kapı açabilir. Beyinlere, farklı ortamlarda hayatta kalmalarını sağlayacakları bilgileri önceden aktarmamız mümkün olabilir. Bilgi aktarımı konusu tuhaf görünse de Facebook ve Elon Musk'ın bu konuyla ilgili ciddi projeleri olduğunu hatırlatmamız yerinde olacaktır.

İlk etapta bu teknolojilerin ne için kullanılacağını kestiremesek de bu teknolojilerin insanları yeni bir evrim çağına sokacağına kesin gözüyle bakabiliriz.