İngiliz Genom Öncüsü J.Sulston 75 Yaşında Hayata Veda Etti

2002 yılında küçük bir solucan içindeki hücrelerin gelişimi üzerine çalışmalar yaparak, Nobel Ödülüne laik görülen 21. yüzyılın en değerli Bilim insanlarından birisi kabul edilen Sir John, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ölümü öncesinde, Manchester Üniversitesi'nde Profesör ve Bilim, Etik ve İnovasyon Enstitüsü Başkanı olan John; aynı zamanda da Cambridge yakınlarındaki Hinxton'daki Wellcome Trust Sanger Enstitüsü'nü oluşturulmasına yardım etti. onun adını taşıyan laboratuvarları ile bu enstitü şu anda Avrupa'nın en büyük genomik programını yürütmektedir.

Wellcome Sanger Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sir Mike Stratton’a göre, Sr.John’un genom verilerini kısıtlama olmaksızın, herkese açık hale getirme konusunda yılmadan gösterdiği çaba ve çalışmalar onu 21. yüzyılın en unutulmaz bilim insanlarından biri yapan faktörlerin başında geliyor.

Sir Mike, “Hepimiz, bugünün bilim dünyasına dair tarihi ve önemli katkılar yapan, 21. yüzyılın bilimine adını kazıyan büyük bir bilimsel vizyoner ve liderin acı kaybını hissediyoruz." diyerek bilim dünyası adına bu kaybın önemini tekrar tekrar vurguladı.

Biyomedikal araştırma kurumunun müdürü Jeremy Farrar ise Sr. John’un liderliğinin, son yüzyılın en önemli bilimsel çalışmalarından biri olan İnsan Genomu Projesi için altın değerinde olduğunu söyleyerek, Sr. John'un 21.yüzyıl bilim tarihinde bıraktığı izleri vurguladı.

Sir John'un cümleler ile tasvir edilemeyecek mesleki hayatına ve başarılarına kısaca bakacak olursak;

Sir John, 1942'de doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde nükleotit kimyası alanında organik kimya ve doktora derecelerini aldı.

2002'de Nobel Ödülü'nün, genlerin nematod kurtunda hücre bölünmesini ve ölümünü nasıl kontrol ettiğinin anlaşılmasına yaptığı katkılardan dolayı tanındı.

İnsan genomunu, insanın tüm genlerini haritalandıran uluslararası projeyi sıralamak üzerine yaptığı çalışmalar yaptı.

Hem ABD Başkanı Bill Clinton hem de İngiltere Başbakanı Tony Blair, taslak dizinin tamamlandığını duyurmak için Washington ve Londra'da düzenlenen basın konferanslarında konuştu.

Sir John, 2017 yılında, Kraliçe tarafından, doğum ve doğumuna olan katkılarından dolayı, bilim ve topluma yaptığı katkılardan dolayı "Şeref" ödülüne layık görüldü.

Ünlü profesörün ölümü ülkemizde nasıl karşılanacak, dünya gündemini ne yönde etkileyecek bilinmese de kuşkusuz ki tüm insanlık için hayatını bilime ve bilimin gelişmesine adanmış bu hayat sıkça anılmayı hak ediyor gibi gözüküyor.