Robotik ve yazılım teknolojileri hızla gelişirken, bilim kurgu filmlerinde ya da dizilerinde gördüğümüz insansı robotların bir gün gerçek olacaklarına yönelik inancımız artıyor. Çünkü birazdan göreceğiniz robotlar gibi sağlam argümanlarımız var.

Yapay zekanın olası bir şekilde insanoğluna karşı savaş verip üstün geleceği konusunda kafanız karışıksa, sizi biraz aydınlatarak habere giriş yapalım. Onlar çoktan hayatımızı ele geçirmeye başladılar. Yapay zekaların insan üzerindeki muhtemel hakimiyeti de zaten öyle filmlerdeki gibi savaşlarla olmayacak. Çünkü her şeyin temelinde yazılımlar var.

İşte o güçlü yazılımlar, tıpkı insan beyni gibi üretilen robotların karar verme, eyleme geçme ve öğrenme gibi güdülerini kontrol diyorlar. İnsansı robotlar üretme merakımız bir tarafımızda patlaman önce, amacı sadece önlem almak olan şirketler bile var. Şimdi hazırsanız asıl konuya geçelim.

Tokyo Üniversitesi araştırmacıları Kenshiro ve Kengoro isimli iki kardeş, robotlar ürettiler. Onların benzersiz vücut tasarımları, bugüne kadar göreceğiniz en insansı iskelet ve kas sistemini mümkün kılıyor. Herhangi bir robottan daha doğal ve çok daha insansı hareketler sergileyebiliyorlar. Araştırmacılar geliştirdikleri robotların bu kabiliyetlerini doğru şekilde test etmek için onları insan tarzında çeşitli egzersiz hareketleri yapacak şekilde programlıyorlar.

Robotlar şınav, mekik ve diğer temel egzersiz hareketlerini “zorlanmadan” gerçekleştiriyorlar:

Bu egzersizler sırasında robotların insanlar gibi ısınmalarını mümkün kılan yazılımlar, sistem içerisindeki sıcak suyun iskelet boyunca dolaşmasını sağlıyorlar. Robot ise vücut ısısını dengelemek için üzerinde bulunan deliklerden buhar çıkartıyor.

Bu size bir yerden tanıdık geldiyse artık söyleyelim: Bu robotlar spor yaptıkça terliyorlar

Mühendislerin insansı hareketleri taklit eden robotlar üzerinde çalışmalarının önemli bir amacı daha var: Tamamen yapay vücutlar yaratmak ve bilinçlerini yazılımlarla oluşturmak.

Görüntülerde izlediğiniz robotlar belki o kadar da gerçekçi değiller. Ancak bu çalışmalar prototip oldukları için nihai sonuca ulaşmak zaman alacaktır.

Bunun dışında Konya’da bulunan Akınsoft’un robot araştırma ve geliştirme merkezinde üretilen ADA robotlarını incelediğimiz videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Şimdi Ameriga düşünsün: