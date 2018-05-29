Uzaya Giden Astronotlar İçin İnsan Gibi Kokan Bir Parfüm

Amerika'da yaşayan bir sanatçı olan Ani Liu, insanların kokularını parfüm haline getirdiği enteresan bir proje üzerinde çalışıyor.

Ani Liu, MIT Media Lab'de eğitim görmüş bir sanatçı. Bilim ve teknolojiyi kullanarak duygulara hitap eden işler üretmek için uzun zamandır pek çok proje yaratmış. Bunlardan en enteresan olanı ise 'insan gibi kokan parfümler' gibi görünüyor. Liu, uzun süre eşinden uzakta yaşamış ve bu süre zarfında yalnızca ekranda birbirlerini görmeleri onu oldukça üzmüş.

Sonrasında ise bu enteresan fikir aklına gelmiş. Projeyi ilk kez duyan insanların pek çoğunun garip karşıladığını, ancak çok iyi bir fikir olduğunu düşünenlerin sayısının da az olmadığını söyleyen Liu, fikrini eşi ile paylaştıktan sonra işe koyulmuş. Proje temel anlamda 'insanların gün içinde farklı anlarda sahip oldukları farklı kokuları hatırlanır kılmak' için başlamış ve Liu'da eşinin spordan sonraya ve duş aldıktan sonraya ait kokularını elde ederek küçük şişelere kapatmış.

İşlem çok da kolay görünmüyor. Önce kokunun sindiği bir giyisi bazı kimyasallar ile karıştırılıyor ve sonrasında sinen koku bu kimyasallar ile birlikte damıtılarak şişelenecek hale getiriliyor. Liu ise tüm bunlardan çok keyif aldığını söylüyor, çünkü ona göre teknoloji ve bilimin insanları hissizleştirmeye başlamış olması fikri doğru değil. Eğer doğru yol bulunursa teknoloji ve bilim aynı anda pek çok şeye hizmet edebilir.

Liu bu yöntemi aynı zamanda uzayda aylarca vakit geçiren astronotlar için de uyarlamış. Dünyadan uzakta geçirdikleri zaman boyunca gezegenimize dair pek çok şeyi özlediklerini düşünmüş ve buraya ait kokuları yanlarında taşıyabilecekleri bir tür kolye yapmış.

Liu'nun projeleri şimdiye dek pek çok önemli sanat merkez ve müzede sergilenmiş. Gelecekte de oldukça enteresan projeler sunacağa benzeyen Liu, şimdilik çalışmalarına New York'da devam ediyor.