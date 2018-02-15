Yeni Beyin İmplantı Hafızayı %15 Arttırabiliyor

Hepimiz, hafızamızı arttırmanın mümkün olup olmadığını bir dönem düşünmüşüzdür. Bu merakımız sonucunda, bellek işlevlerini arttırdığını iddia eden sinirsel implantlar karşımıza çıkmıştır. Ancak soruna yeni bir yaklaşım olarak, cevap vermeden önce beyne kulak veren yeni bir cihaz karşımıza çıkıyor.

Cihazın gönüllü kullanıcılar tarafından denendiğinde, unutulan sözcüklerin akla gelmesinde %15 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Buluş, alzheimer hastalığı gibi nörolojik rahatsızlıkları olanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilecek düzeyde bir yeniliktir.

Pennsylvania Üniversitesi, cihazları araştırmacılar eşliğinde test etmek için 25 hastadan faydalandı. Araştırmacılar sürecin izlenmesini, gönüllülerin beyin içlerine ince sondalar yerleştirerek gerçekleştirdi. Bilim insanları, doğru noktaları tetikleyerek hastaların eski bilgilerini saklamasını ve yaşamlarına normal düzeyde devam etmelerini hedeflediler. Ancak sonuçlar her hasta için tutarlı değildi.

Araştırmacılar gözlenmekte olan her gönüllü için beynin bireysel modelini inceleyerek, bir grup sözcük listesini ezberlemelerini istediler.

Takip sürecinde, her gönüllünün bir kelimeyi nasıl ezberlediğini temel alarak, geri çağırma olasılığının düşük olduğu zamanları tespit ettiler. Sonucunda ise beynin Lateral Tempral Korteks adı verilen bölgesinin uyarılmasını sağladılar. Bu tetikleme kalp pili gibi çalışıyordu.

Katılımcılardan The New York Times’a konuşan David Mabrey “Testleri yapmaya çalıştığımı ve anın tadını çıkardığımı hatırlıyorum, ancak açıkça söylemem gerekirse testlerin hafızamı nasıl etkilediğini bilmiyorum” dedi.

Araştırma sonucunda yöntemin akıl hastalarına, bozulan bellek yapısı için yardımcı olabileceği tespit edilmiştir. Gelecekte araştırmacılar, kapalı döngü yönteminin bellek işleminin geri çağırma bölümünde nasıl çalıştığını araştırıp, erişilemeyen yerleşmiş belleklere yeniden bağlantı kurma niyetindedirler.

Cihazın şu an ihtiyaç duyulan yerlere ulaşması tehlikeli olacağından araştırmacılar, gönüllüleri riske sokmak istememişler.

Çalışmalar sonucunda cihazın akıl hastaları ve bazı insanlar için yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırabileceği ve onlara birkaç yıl daha iyi hatırlama imkânı sağlayabileceği ortaya çıkmıştır.