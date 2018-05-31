3 Boyutlu Yazıcıyla Gerçek Bir İnsan Korneası Basıldı!

Üç boyutlu yazıcı teknolojileri inanması güç bir noktaya geldi. Bilim insanları, vücudumuzun en hassas organı olan gözlerimiz için yeni bir girişim başlatarak insan hücreleri kullanan bir yazını geliştirmekle kalmayıp, gerçek bir kornea çıktısı aldılar. Teknolojinin yakın zamanda kullanıma hazır olacağı söyleniyor.

Gözlerimiz yakın gelecekte teknolojiye emanet olacak. En hassas organımız olduğu için çoğu insanın sorun yaşadığı gözler, birazdan okuyacağınız benzer gelişmeler sayesinde bir sorun olmaktan çıkabilir. Yapay olarak en gelişmiş insan korneasını üreten bilim insanları, bunun için bir üç boyutlu yazıcı kullandılar. Yazıcının ana malzemesi ise insan hücreleri oldu.

Bunun için bir yazıcının çıktıda kullanacağı doğru “mürekkebi” bulmak, araştırmacılara göre işin en yorucu kısmıydı. Newcastle Üniversitesi’nde bir doku mühendisi olan Che Connon, söz konusu biyo-mürekkebin çok ince katmanlara sahip olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda 3 boyutlu yapısını korumak adına son derece sert olmak zorundaydı. Doğru karışımı elde etmek için araştırmacılar, donörlerin kornealarını kullandılar. Alınan kök hücrelere yapay proteinler eklendi.

Kornea, gözümüze giren ışıkların, göz arkasındaki retinaya çarpmadan önce geçtikleri en önemli bölgedir. Korneanın yaralanması, hasar alması ya da enfeksiyon kapması görüş kalitemizi doğrudan etkiler, hatta körlüğe yol açar. Günümüzde hasar görmüş kornealar, ölmeden önce organlarını bağışlayan insanların sağlıklı kornealarıyla değiştiriliyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütünü’ne göre sağlıklı kornea sayısı azalıyor. Ayrıca dünya çapında her yıl 5 milyon insan, kornealarına hasar verdikleri için kör oluyorlar.

İşte bilim insanlarının çalışmaları da bu eksikliklere karşı gelmek adına yapay yöntemler öneriyor. Bağışlanan kornealar sağlıklı olsun ya da olmasın, sağlıklı kök hücreleri kullanılarak üretildiği için ciddi bir eksikliği dolduruyorlar.

Tam olarak ne yazdıracaklarını analiz etmek amacıyla, gönüllü insanların kornealarını inceleyen bilim insanları, korneaların 3 boyutlu modellerini oluşturdular. Ardından bu şablon bir yazıcıya verildi ve daha önce hazırlanmış olan biyo-mürekkep, yazıcı tarafından şablonu basmak için kullanıldı. Yani bir bakıma bu cihaz, insan hücreleriyle yapay organ üretti. Sonuçta ortaya çıkan şey, bir kontakt lense benzese de tam bir kornea oldu.

Bilim insanları, bu korneaları gerçekten insan gözüne yerleştirmek için önlerinde biraz daha çalışma olduğunu belirttiler. İlk etapta yapay kornealar, hayvanlar için üretilecek ve test sonuçlarıyla insan deneklere geçiş yapılacak. Teknolojinin yakın zamanda yaygınlaşması için çalışmalar son sürat devam ediyor.