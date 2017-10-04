İnsan Kaynaklı Depremlerin Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor!

İnsan kaynaklı depremlerin sayısı hız geçmeden artıyor. İnsanoğlu, doğaya büyük zararlar vermeye devam ediyor.

Yapılan bir araştırmanın sonucunda, insan kaynaklı depremlerin sayısının her geçen gün arttığı fikri öne sürüldü.

Bu konu hakkında en geniş kapsamlı araştırmalar yapan Kaynaklı Deprem Veritabanı'nın 4 Ekim tarihli yayınladığı raporuna göre, son 150 yılda yaklaşık 730 farklı bölgede insan kaynaklı depremlerin meydana geldiği belirtildi.

Bu bölgelerde yaşanan depremlerin birçoğunun büyüklüğü 3 ila 4 arasında değişmekte. Araştırmacılar, insan faaliyetleri nedeniyle bazı bölgelerde meydana gelen depremlerin son derece artış gösterdiğinin altını çiziyorlar.

İnsan kaynaklı depremlerin en önemli nedenlerinin başında madencilik faaliyetleri ve barajlar geliyor. Meydana gelen bu depremlerin yüzde 37'si madencilik çalışmaları nedeniyle, yüzde 23'ü ise barajlarda sıkışan suyun oluşturduğu basınçtan dolayı kaynaklanıyor.

Diğer etkenlerin ise, hidrolik kırma gibi petrol ve gaz çıkarma yöntemleri olarak gösteriliyor. Araştırmaya katılan Durham Üniversitesi'nde görevli olan Miles Wilson, hidrolik kırma yöntemi ile açılan sondaj deliklerinin son yıllarda arttığına ve bu deliklerin mevcut jeolojik kırılma hatlarını yeninden canlandırdığına dikkat çekiyor.

Çin'deki 7.9 Şiddetindeki Deprem İnsan Kaynaklı mı?

Çin'in Siçuan bölgesinde 2008 yılında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremin de Zipingu Rezervuarı'nda depolanan ve ağırlığı 320 milyon tonu bulan sudan kaynaklanmış olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Yapılan açıklamalarda bu depremin depremin büyük ölçüde doğal tektonik kaynaklı olduğu, ancak barajdaki suyun 'bardağı taşıran son damla olduğunu tespit edildiği kamuoyuna duyurulmuştu.