Antrenman yapan motor sürücülerinin karşısına çıkan ve boyu 1 metreyi bile bulmayan ilginç yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

Son dönemlerde ne olduğu anlaşılamayan video görüntüleri tam azaldı derken yeni bir tanesi ortaya çıktı. Sosyal medya gündemine oturan videoda Endonezya sınırlarına dahil Sumatra Adası'nın kuzeyinde bir yoldan binen bir grup motosikletçi, bir insan fiziğine sahip ancak oldukça ufak bir yaratıkla karşılaşıyor. Videoda önde giden motosikletin karşısan çıkıp yolunu kesen yaratık arkasına bakmadan kaçmaya başlıyor.

Kısa süre sonra yaratığı kovalamaya başlayan grup, onu çalılkların arasına girene kadar takip ediyor. Peşinden giden sürücüler sözkonusu yaratığı kaybedip ahşamp bir nesne bulmayı başarıyorlar.

İnternetten dolaşan haberlere göre bölgenin efsanesi haline gelen 17 yüzyıla kadar yaşamış Mante kabilesinin özelliklerini taşıyan yaratık pigme olarak tarif edebileceğimiz ölçülerde.

Uygar toplumdan kaçmaya çalışan ve gizlendiği iddia edilen kabilelerin hilkayeleri tüm dünya tarafından merak edilen bir konudur. Tuhaf bir şekilde Mante kabilesinin tespiti için hiçbir bilimsel çalışma yapılmamış durumda. Hakkında söylentilerden fazlası olan esrarengiz kabile, bölgede yaşayan insanların onları gördüğü söylemesiyle gündeme gelmişti.

Arkeolojik kalıntılara göre 95.000 ila 17.000 yıl önce yaşadığı söylenen gizemli varlıklar 1 metreyi aşmayan boyları ile dikkat çekmişti. Günümüze kadar söylentiler ve ufak tefek kalıntılardan başka ispatı yoktu. Bu görüntüler, antropoloji dünyasındaki bilim insanları arasında tartışma yaratmaya yetti.

Edinebildiğimiz bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Görsel efekt ile yapılmışa hiç benzemeyen bu ilginç videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: