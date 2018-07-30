İnsan mı Teknolojiyi, Teknoloji mi İnsanı Yönlendiriyor?

Teknolojik dizaynların merkezinde hep insanların olduğu söylenir. Teknolojiyi şekillendiren, sözde bizim isteklerimizdir. Peki gerçekten de öyle mi?

Markaların çoğunda "Siz istediniz, biz yaptık" mottosu mevcuttur bilindiği üzere. Görünüşe göre teknolojik geliştirmeler, kullanıcıların istekleri etrafında şekillenir. Yani teknolojik ilerlemeler, insan merkezlidir. Ancak biraz daha üzerine düşünüldüğünde, işler biraz daha farklı gözüküyor.

Örneğin araba motorlarını ele alalım. Yüksek ses çıkaran bir motor, bizlere son derece güçlü bir motor olduğunu belirtir. Hepimiz bu sesi duyduğumuzda hayli sağlam bir arabayla karşı karşıya olduğumuzu biliriz ve o arabaya sahip olmak isteriz.

Şimdi durup kendimize bir soralım. Böylesine bir gürültü çıkaran bir şeye neden sahip olmak istiyoruz? Elektrikli süpürgelerimizin sessiz olmasını isterken, gürültüden rahatsız olurken, hiç ses çıkarmayan güçlü bir motoru niye tercih etmiyoruz?

Belki de bu sorunun cevabı, iyi teknolojilerin insan etrafında şekillenmesinde değil; insanı şekillendirmesinde yatıyordur.

Aynı şekilde telefonlarda da böyle bir durum mevcut. Cep telefonlarımızın giderek incelmesini bizler seçmedik, teknoloji şirketleri bu yolu seçti ve biz de insanlar olarak ayak uydurduk. Eski telefonlarla alakaları bile olmamalarına rağmen, bu cihazlara hala telefon demeye devam ediyoruz, yani yönlendiriliyoruz.

Yine de teknoloji de insanlar tarafından bir nebze şekillendiriliyor pek tabii ki. İlk bilgisayarlar, ofislerde yer alan insanların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Tıpkı ofislerde olduğu gibi bilgisayarlarda da dosyalar, geri dönüşüm kutuları, not defterleri mevcuttu.

Bazı kesimler, teknolojinin bizim hayatımıza uyum sağlaması gerektiğini, bizim teknolojiye alışmamamız gerektiğini belirtiyorlar. Kötü dizayn edilmiş teknolojiler nedeniyle çoğu alanda hayatımızın daha karmaşıklaştığını iddia ediyorlar. Fakat başta da belirtildiği gibi, yüksek motor sesinin güçlü bir araba anlamına gelmesi ve istenmesi gibi, iyi olan teknolojiler uyum sağlamaktan ziyade insanların kendisine uyum sağlamasını sağlıyor.

Bu nedenlerle teknoloji geliştiricileri yeni ürünler üretirken, insan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı; ancak insanların uyum sağlamasını gerektirecek özellikler eklemekten de kaçınmamalı. Teknolojik devrimlerin yolu, bundan geçiyor gibi görünüyor.