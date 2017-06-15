İnsan Ömrünü Ortalama 120 Yıla Çıkartacak İlaçlar Üretiliyor!

Gelecekte insanlar 120 yaşındayken, günümüz insanlarının 60’lı yaşlarındaki görünüme sahip olabilirler. Söz konusu ilaçlar, DNA ile etkileşime girip yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.

Günümüzde ortalama insan ömrü 81 yıl olarak bilinir. İstisnalar da olsa sayıları fazla olmayan uzun ömürlü insanlar, bu istatistiği bozamazlar. Yeni tamamlanan çalışmalar, insanın ortalama ömrünü fazlasıyla uzatacak bir ilacın üretilebileceğini gösteriyor. Söz konusu “tedavinin” yan etkileri araştırılmaya devam ederken, birkaç Avrupa ülkesi ilacı yasal olarak test etmeye başlayacak.

Petersburg Biyoregülasyon ve Gerontoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Vladimir Khavinson, "Kimse uzun ve sağlıksız bir yaşam sürmek istemez. Artık ana hedefimiz, insanların yaşlılık dönemlerini olabildiğince sağlıklı geçirmelerini sağlamak” şeklinde konuştu. Söz konusu ilacın 6 farklı versiyonu an itibariyle Rusya’da zaten var. Bunlardan ikisi bağışıklık sistemini güçlendirmek için olan Thymalin ve beyin aktivitesini korumak için Cortexin adındaki ilaçlar.

Yeni çalışmaların sonucunda elde edilen ilaç ise, DNA ile etkileşime giren ve protein üretimini artırarak ömrü uzatan bir takviye görevi görecek. Profesör Vladimir Khavinson, ilaç hakkında şu sözleri dile getirdi: “Yaşlanma sürecinin en önemli göstergelerinden birisi protein sentezinin azalmasıdır, bunu düzeltmek için çalışmalar yaptık.”

Moskova'da bulunan GLMED sağlık merkezindeki araştırmacılar tarafından yapılan benzer bir çalışma, 31 ila 72 yaş arasındaki katılımcılar üzerinde test edildi. Sonuçlar, sağlıklı bir yaşam tarzıyla kombine edildiğinde, ilaçların biyolojik yaşı ortalama 2 yıl uzattığı tespit edildi.

İlaçlar sağlıklı bir yaşam tarzıyla kullanılmalı:

Yaşılılar için fiziksel aktivite ve stres durumları hayati tehditler oluşturabiliyor. Sağlıklı ve uzun bir yaşam isteyen insanların bu ilaç takviyesini alarak, hayati tehditlerden kaçınmaları gerekiyor.

Araştırmanın mimarlarından Mario Barbagallo, "Akdeniz diyeti gibi özenli ve sağlıklı beslenme düzenleri, bu ilacın etkilerini arttıracaktır” açıklamasında bulundu.

Temiz çevre, taze yiyecekler, fiziksel aktivite ve tıbbi ilerlemeler sayesinde, bugünün gençleri ileride 120. yaşlarını kutlayabilecekler. Söz konusu ilaçlar ise, protein üretimini sabit bir düzeyde tutarak vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatacak.