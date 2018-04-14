İnsan Saçı İle Kaplı Araba, Görenlere ‘Yok Artık’ Dedirtti

Elbette ki biz insanları birbirinden ayıran şey, zevklerimiz ve sahip olduğumuz renklerimizdir. Ancak bu kadarı da ‘Yok Artık’ dedirtti. İnsan saçı kaplı araba görenleri şaşkına çevirdi.

İtalyan saç stilisti Maria Lucia Mungo, sahip olduğu Fiat 500 model arabasını tamamı ile saçlar ile kapladı. Gerçek insan saçı ile kaplanmış olan araba, dünyanın en tehlikeli arabası seçildi.

Maria Lucia Mugno adlı kadın, insan saçı ile kaplı orijinal (!) arabasının içinde 150 saat geçirdi. Tüm yüzeyi saçlarla kaplı olmasından dolayı ise aracın ağırlığı da %20 oranında artış gösterdi. Mugno tarafından özenle bakılan ve dezenfekte edilen saçlar ise yıkanır, ağartılır, boyanır ve elle kurulur durumda. Hindistan’dan satın alınan saçların maliyetini soracak olursanız, 106 bin dolardan daha fazla maliyete sebep oldu.

Tüm yüzeyi kaplı olan aracın, saçlardan mahrum kalan tek kısmı ise motoru olarak gösteriliyor. Bu ise yangın tehlikesinden dolayı düşünülmüş. Aslına bakarsanız bu olay ilk olarak bir bahis üzerine başlamış. Bir arkadaşı Mugno’ya tamamen saçlardan kaplı bir araba yapamayacağını iddia etmiş ancak Mugno’nun tasarladığı arabaya bakılırsa, iddianın kaybedeni Mugno değil.

Haftada bir defa tüm saçları yıkayan ve arabasına bakım yapan kadın, saçları yıkadıktan sonra bazen de kısaltabiliyor. Koltukları dâhil her yeri saçlar ile kaplı bu araba ile siz ne düşünüyorsunuz? Bu araba ile bir tura ne derdiniz?