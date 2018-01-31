İnsan Seslerini Taklit Eden Katil Balina Wikie ile Tanışın!

Wikie adında korumalı bir bölgede yetiştirilen katil balina, tıpkı insanlar gibi “hello” ve “bye bye” kelimelerini anlayarak telaffuz edebiliyor. Tanınmış sesler üretebilen ilk katil balina olan Wikie’nin bu becerisi bilim insanlarına da ilham oldu.

Uluslararası bir araştırma ekibinin gözetiminde, Fransa’daki Antibes Marineland Akvayumu’nda yaşayan 14 yaşındaki katil balina Wikie’nin konuşma yetenekleri geliştikçe bilim insanlarının daha çok gündemine girmeye başladı.

Orca olarak adlandırılan ve dilimize katil balina olarak çevirilen bu vahşi deniz memelisi, okyanuslardaki en akıllı hayvanlardan birisidir. Bazı durumlarda insanların denizlerdeki avlanma alışkanlıklarına göre yeni yöntemler geliştirdikleri bir gözlemlenmiştir.

Katil balinalar isimleriyle bizleri korkutuyorlar, ancak son derece sosyal hayvanlar olmaları ve eğitime açık durumları dolayısı ile en az yunuslar kadar dikkat çekiciler. Hayvanların özgür ortamlarından kopartılıp bir akvaryum içinde yaşatılmaları çok tartışılıyor. Fakat bilimsel amaçla yapılan akvaryumlar sayesinde bu canlıların gizemlerle dolu doğalarını anlayabiliyoruz.

Bilim insanları, katil balinaların seslerini dinleyerek onları birbirlerinden ayırt edebiliyorlar. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, katil balinaların farklı türlerle iletişim kurmak için yeni lehçeleri de öğrenebildikleri anlaşılmıştı. 3 yıl boyunca yunuslarla aynı akvaryumda tutulan katil balinaların konuşmalarının değiştiği ve yunusların diline daha yakın sesler çıkartabildikleri keşfedilmişti. Hatta tıpkı yunuslar gibi tıkırdama ve ıslık sesleri bile çıkartabiliyorlardı.

Daha önce benzer araştırmalar kapsamında insanı taklit etmeyi başaran bir beyaz balinanın sesi:

Son bilimsel çalışmanın kahramanı Wikie ise işi bir kademe daha ileriye götürdü. Uzun süredir taklit yetenekleri konusunda eğitim verilen balina, ilk sonuçları vermeye başladı. Bilim insanları “copy” yani “taklit et” komutuyla, Wikie’ye öğretilen farklı davranışları şartladılar. Ağız dalgalandırma, gıcırdayan bir kapı sesi çıkarma ve kafasını suyun üzerine çıkartması gibi temel davranışların yanı sıra sayıları, “hello” ve “bye bye” kelimelerini taklit etme yetenekleri geliştirildi.

Wikie’nin insan seslerini öğrenmesi ve belirgin bir şekilde tekrarlaması durumu dünyada bir ilk. Daha önce bu alanda yapılan araştırmalar kapsamında, bir filin ve bir beyaz balinanın insan davranışlarını taklit ettikleri gözlemlenmişti.

Ancak Wikie’nin ilerlemesi, diğer hayvanların aksine daha hızlı ve daha belirgin gerçekleşti. Genellikle 10 tekrarda bir kelime, ses ya da cümleyi taklit etmeyi öğrendi. Bu araştırmalar, bazı canlı türlerinin seslerini kontrol edebildiklerini ve öğrenebildiklerini gösteriyor.