İnsan Silüetine Benzeyen Ürkütücü Arı Kovanı!

Reddit'e yüklenen insan silüetindeki arı kovanı, birçok kullanıcının ilgisini çekmişti. Resmi yükleyen "CountBubs" isimli kullanıcı bugün IFLscience'ye verdiği röportajda olayın ayrıntılarını anlattı.

İnsan sureti gibi görünen bu nesne, aslında bir dönem arılara yuva olmuş bir kovan. Arıların kovanı inşa ederken böyle bir şekil ortaya çıkması, fotoğrafı gören herkes tarafından çok tuhaf karşılanmıştı. Fotoğrafı bugün internete yükleyen “CountBubs” isimli Reddit kullanıcısı, IFLscience’a verdiği röportajda “Bu cismi artık kullanmadığımız eski bir klübede buldum” ifadeleriyle olayı anlatmaya başladı.

Yüzüklerin Efendisi atmosferinden fırlamış gibi görünen bu arı kovanı, Reddit’te şaşkınlık yaratmış ve yüzlerce yorum gelmesine sebep olmuştu. Bir ork veya mumyayı andıran cisim, aslında küçük bir arı topluluğuna yalnızca kış için misafirlik etmiş. Bahar geldiğinde ise kovan yeni bir yere göç etmiş.

CountBubs da yılın tam ilkbahar zamanı eski kulübelerine gidince bu manzara ile karşılaşmış. CountBubs “Aslında eski bir tahta maske ile arıların yaptığı kovanın birleşmesiyle oluşan bir cisim, pek de gizemli bir yanı yok” diyerek durumu özetliyor. CountBubs cisme hiç dokunmamış, hala olduğu yerde durduğunu söylüyor. Buradan konuyla ilgili Reddit'te yapılan yorumlara ulaşabilirsiniz.



