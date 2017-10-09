İnsan Spermi, En Az 27 Çeşit Virüs Barındıramaya Müsait!

İnsan biyolojisinin üreme hücreleri hala çözülemeyen büyük sırlara sahip. Spermler ise son araştırmalara göre virüs taşıyabiliyorlar ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasında büyük role sahip olabilirler.

Oxford Üniversitesi’nde görev yapan iki araştırmacının sperm hücrelerinin virüsler için bir yuva olabileceğine dair ön görüleri, yaptıkları araştırmayla doğrulandı. Çalışma sürecinde virüsler, meni ve sperm hücreleri arasındaki bağlantıları ortaya koyan kaynakları taramaya başlayan araştırmacılar, şok edici veriler elde ettiler.

Sperm hücrelerinin en az 27 farklı virüse ev sahipliği yapabildiğini ve bu virüslerin en az 11 tanesinin testislerde hayatta kalabildikleri sonucuna ulaşıldı. Aids hastalığına neden olan HIV ve hepatit gibi bazı virüslerin zaten meni veya sperm ile bulaşabildiğini zaten biliyoruz. Ancak söz konusu araştırmayla cinsel yolla bulaşan hastalıkların sayısına ilişkin bilinenler kökten değişebilirler.

Bilim insanları, bir erkek bireyin testisindeki virüslerin başka hangi faktörlerin etkisi ile bulaşıcı olduğunu araştırıyorlar. Diğer yandan bir erkek bir enfeksiyon yaşamış ve atlatmışsa, buna neden olan virüsü testislerinde taşıyor olabilir. Hatta ilgili hastalığı ya da enfeksiyonu yaşamasına bile gerek kalmadan sadece taşıyıcısı olabilir. Ancak bilim insanları, çalışma mevcut literatüre dayandığı ve laboratuvar incelemesi yapılmadığı için kesin bir bilgi vermekten kaçınıyorlar.

Sonuçlar ayrıca, bu virüslerden bazılarının sperm DNA'larını değiştirebildiklerini ve mutasyona neden oldukları yönünde iddialar içeriyor. Eğer bu bilgi doğruysa engelli çocuk doğumlarından sorumlu virüsler tespit edilebilir ve önlenebilirler.

Son olarak, bu sonuçların bir kesinlik kazanmadıklarını ve bunun için uzun sürecek araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtelim.