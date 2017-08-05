Gürcistan’da bir drone bir adamı taşırken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

Dronelar yani uçan kameralar günümüzde birçok sektörde aktif olarak kullanımda. Reklam sektörü ve dizi-film sektörü de bunların başında. Ancak bazı şaka seven drone operatörleri bu tarz işler yapmaktan da geri kalmıyorlar. Sosyal medyada dolaşan video malesef gerçek değil. Çünkü henüz insan taşıyabilecek güçte bir drone yok. Videoda görülen sadece cansız bir manken. Ancak yine de video herkesi hecanlandırdı.

Her geçen gün yeniliklere merhaba diyen drone sektörü ile ilgili çıkan her haber insanları heyecana itiyor. Dolaşan görüntülerden sonra akıllara acaba sorusu geldi. İlerleyen günlerde umuyoruz ki yeni dronelar bu denli kuvvetli olabilir. Belki bu şekilde de rüzgara kapılma olasılığı biraz daha düşer. Ve eğer bir drone ile uçmuş gerçek bir insanı arıyorsanız, YouTube'un sansasyonundan Casey Neistat'dan başka bir yere bakmanıza gerek yok.