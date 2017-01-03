İnsan Vücudunda Yeni Bir Organ Bulundu!

Daha önce bir organ olarak tanımlanmayan mezenter isimli cismin, aslında bir organ olduğu ortaya çıktı. İrlandalı doktorlar, anatomik olarak tanımladıkları bu yapının işlevini araştırıyor.

Araştırmacılar, vücudumuzda varolan yeni bir organ keşfettiler. Sindirim sistemimizde olan bu organ zaten görünür haldeydi, ancak farklı bir yapı olduğu ilk defa bilim literatürüne geçti. Yapısını bilsek de fonksiyonu hala tam olarak anlaşılamadı. Karın ve sindirim sistemi üzerine yapılacak araştırmalar, organ hakkında bilgimizi arttıracak.

Mezenter olarak bilinen yeni organın, daha önce sindirim sistemimizde bulunduğu ve birkaç farklı yapıdan oluştuğu düşünülüyordu. Ancak bu yapıların parçalı görünmelerine rağmen, bir anlamda ortak bilince sahip tek bir organ olduğu ortaya çıktı. İlk olarak İrlanda’daki Limerick Üniversite Hastanesi’nde keşfedilen mezenter, anatomi biliminin 100 yıldır yanıldığı bir konuymuş. Geçtiğimiz yıllarda tıp öğrencilerinin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan gerçekler, ünlü tıp dizisi Gray’s Anatomy’nin senaryolarını bile güncelledi!

Araştırma ekibinin başındaki isim James Coffey, “Şimdilik bu yapıyı bir organ olarak tanımlayarak anatomik yapısı hakkında farklı bir bakış açısına sahip olduk. Şimdi sırada işlevi var. Bu bilimde tamamen yeni bir perspektif” ifadelerini kullandı. Mezenter, resimde de görüldüğü gibi, incebağırsakları karın duvarına bağlayan bir kıvrım şeklindedi.