Yaraları Hemen İyileştiren Gizli Bir Molekül Bulundu!

Faydaları saymakla bitmeyen arıların insanlara ve diğer canlılara yeni bir faydası daha keşfedildi.

Bal arıları, hem doğa hem de insanlar için oldukça önemli canlılardır. Her gün taşıdıkları polenler sayesinde bitkilerin çoğalmasını sağlarlar. Ayrıca ürettikleri balların faydaları da saymakla bitmez.

Slovakya Bilimler Akademisi’nden bir ekip, bir başka arı ürünü olan arı sütünün yaraların iyileştirmesini hızlandıran bir moleküle sahip olduğunu keşfetti.

Ciltte bir yara oluştuğunda fibroblast ve keratinosit adı verilen iki hücre tipi, ciltteki yarayı onarmak için yeni hücrelerin oluşumunu hızlandırıyorlar.

Arı sütündeki molekül yaraya uygulandığında defensin-1 isimli bir peptite dönüştü. Defensin-1, hücre matriksinin yeniden onarılmasını sağlayan MMP-9 isimli bir enzimin üretimini hızlandırdı.

Araştırmacılar, 20 adet farenin yaraları üzerinde 15 gün boyunca testler yaptılar. Yaralarına arı sütü tedavisi uygulanan farelerde iyileşmenin ciddi derecede hızlandığı tespit edildi. Arı sütünden elde edilen defensin-1 isimli peptit, MMP-9 üretimin önemli ölçüde arttırdı.

Buna rağmen araştırmacılar arı sütündeki ya da balındaki defensin-1 miktarının son derece değişken olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle cilt yaralarımıza bal kavanozuyla koşmak işe yaramayabilir. Ayrıca henüz tüm testler ve araştırmalar tamamlanmadı. Bu yüzden alerjik bir durum olmaması için siz bir süre daha yaralarınıza bal sürmeyin.