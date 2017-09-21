İnsana Benzer Robot Üretimine Ramak Kaldı!

Araştırmacılar, bu maddenin doğal kas yapısına en yakın eşdeğerlikteki yapay materyal olduğunu iddia ediyorlar.

Hafif robotlara yönelik olarak gerçekleştirilen yeni bir buluşla bilim insanları artık canlılara benzer makinelerin üretimine bir adım daha yaklaşmış bulunuyorlar. Columbia Engineering’te bulunan araştırmacılar, aktif bir adale gibi davranabilen sentetik bir dokuyu üç boyutlu olarak üretmeyi başardılar. Materyalin yapısında bulunan silikon lastik ve etanol içeren mikro baloncuklar sayesinde çekme, itme, bükme ve kıvırma gibi özelliklere sahip olan bu materyal , aynı zamanda ağırlığının 1.000 üzerinde olan yükleri de taşıma kapasitesine sahip. Bu icat sadece süper güçlü makinelerin üretimine yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hafif robotların zincirlerini kırmalarını da sağlayacak.

Bildiğiniz üzere sentetik kas teknolojisi halen harici kompresörler ya da yüksek voltajlı ekipmanlara bağlı. Fakat yeni dokunun uyarlandığı robotlar teorik olarak insanlar gibi hareket etme serbestisi kazanarak nesneleri daha iyi kavrayarak, kaldırabilecekler. Bu da oldukça büyük bir başarı demektir zira lokal operasyonlar, yaşlıların bakımı gibi bir çok işte kullanılabilecekleri için, hayatın bir çok alanında oldukça fayda sağlayacaklar.

Araştırmacılar bulunan materyalin hem yüksek çalışma stresine hem de yüksek gerilmeye karşı koyabilen ilk sentetik adale olduğunu söylüyorlar. Araştırmanın yöneticisi Hod Lipson “Robotların düşünme sistemlerine yönelik olarak oldukça büyük işler yapıyoruz ama bedenleri hala oldukça ilkel. Bu da puzzle’ın büyük parçası. Biyolojide olduğu gibi yeni çalıştırıcı sistem, binlerce şekilde yeniden biçimlendirilebilir. Canlılara benzer robot yapımındaki son bariyerlerden birini atlamış bulunuyoruz” diyor.