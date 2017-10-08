Halk arasında kas çekmesi ya da kramp olarak da bilinen bir çeşit fonksiyonel bozulma olan kas gerilmesi, her insanın başına gelebilir. Peki neden gerçekleşir ve yaşandığında aslında ne olur?

Genelde sporcuların başına geldiğinde gördüğümüz olaylar vardır. Kas yırtılmaları ve sakatlanmaları birçok insanın yaşadığı sorun olsa da daha çok sporcularda görmemizin sebebi, kaslarını daha aktif olarak kullanmalarıdır. Bu sakatlıklıkların ve yırtılmaların temelinde gerilen kaslar yatar ve eğer zorlanırlarsa acı verici tecrübeler yaşatırlar.

Çekilen veya gerilen bir kas olarak da bilinen "Strain" yani “gerilme”, bu olayın tıbbi terimidir. İnsan vücudu üç farklı kas türü içerir: kalp, iskelet ve visseral (veya pürüzsüz kaslar). Bu kaslar arasında isteğe bağlı olarak kontrol edebildiğimiz tek grup iskelet kaslarıdır. İskelet kasları bölge bölge farklı yapılarda olsalar da, milyonlarca kas lifinden oluşabilirler. Birbirine bağlanmış bu iplikler, bir bağ dokunun içinde toplanırlar. Gergin bir kas, bu bağ dokunun yırtılmasına neden olabilir ve bu da liflerin yırtılmasıyla sonuçlanır. Bu tarz olaylar, hızlı yapılan hareketlerde ve uzun süre çalıştırılan bir kasın aşırı derecede zorlanmasında ortaya çıkarlar.

Bir kastaki lifin %5 kadarı yırtılırsa, bu oldukça acı verici ve ciddi bir sakatlanmaya işaret eder. Bu kişiler genellikle birkaç hafta o kas bölgesini kullanmakta güçlük çekerler. Orta dereceli kas yırtılmaları daha uzun sürelerde kişiyi zorlar ve yüksek dereceli olanlar bütün kasın zarar gördüğü anlamını taşır ve sonucunda bıçak altına yatmak şarttır.

En riskli kaslar: İki ekleme bağlı olanlar

Nebraska Üniversitesi’nde egzersiz fizyolojisi olan Joey Cramer’in açıklamalarına göre, kalça ve diz eklemlerimiz arasındaki uzun kaslarımız sakatlanmaya en müsait kaslarımızdır. Bunun nedeni eklemleri hareket ettirirken kas gruplarının eş zamanlı olarak çalışmasıdır.

Bir başka örnek olarak, dambıl kaldırırken kolunuzu omuzunuza yaklaştırdığınız anı düşünün. Bu, biceps adı verilen kol kaslarınızı sıkıştıran bir harekettir. Dambılı aşağı indirirken aynı kas uzar. Bu uzatma esnasında kasa fazla kuvvet uygulamak onu yırtabilir.

Hızlı sıkıştırılan kaslar daha fazla güç ürettikleri için kolayca sakatlığa sebep olabilirler. Bunun aksine kalp kaslarında görülen yırtılma olaylarına da nadiren rastlanır. Çünkü yapıları gereği, sürekli sıkışıp uzamaya elverişlidirler.

Cramer, vücudunuzdaki iskelet kaslarından herhangi birinin sakatlanmak için müsait olduğunu söylüyor. Parmak kaslarımız gibi özel fonksiyonlara sahip olanların güç kapasiteleri sınırlı olduğundan lifleri yırtılmak için çok dayanıklı görünürler ancak onlar da risk altındalar.

Kars yırtılmalarının temel nedeni:

Düşük esneklik ve hareket yetersizliği kasları ciddi tehdit altına sokuyor. Zaten görevleri gerilmek olan kaslarımızı doğamızın gereğine ters düşecek şekilde hareket ettirmezsek, sakatlanma eşikleri düşüyor.

Cramer, daha fazla kas kütlesinin aslında az sakatlığa neden olduğu yargısını da reddediyor. Önemli olanın dengeli çalışmak olduğunu vurgulayan uzman, temel egzersizlerin kas sağlığımız açısından yeterli olacağını dile getiriyor.