Yapay zeka Sophia'nın üretilmesiyle birlikte şu aralar hayli popüler bir konu olsa da; aslında bu alandaki çalışmalara uzun zaman önce başlanmıştı.

Kaydedilen başarılar veya hayal kırıklıkları bir yana, kimi zamanlarda da hayranlıkla karışık şaşkınlıklar da ortaya çıkmıyor değil elbette! Nitekim bu listede, işte bu 'şaşırtan ve de hayran bırakan' yapay zeka olaylarını bulacaksınız...

10. Yapay zeka, genç bir kızın hamileliğini tahmin etti

Günümüzde mağazalar ve süpermarketler, yapay zeka temelli veri madenciliğini kullanıyorlar. Söz konusu sistem, müşterilerin ve tercihlerinin kaydını tutuyor ki belli ürünler, belli müşterilere tavsiye edilebilsin. Tıpkı, YouTube'un izleme geçmişini esas alarak yeni videolar önermesi gibi. Target mağazası da bu teknoloji ile bir lise öğrencisinin alışverişlerinden yola çıkarak hamile olduğunu belirledi. Bu gebelikten habersiz olan baba ise; mağazayla, kızına postada bebek ürünleriyla alakalı kuponlar yollamaları sebebiyle tartıştı. Ama netice olarak da, Target yetkililerinden özür dilemek zorunda kaldı. Zira Target haklıydı. Kız hamileydi.

9. 'Go' Dünya şampiyonunu yendi

Yapay zekanın henüz 1997'de, satrançta Gary Kasparov'u yenilgiye uğratması tüm dünyada yankı uyandırmıştı! Ancak bir bilgisayarın satranç oynayışı, Go oynayışına göre farklı. Satrançta mümkün olan bütün hamleleri hesaplayıp en faydalısını seçtiği 'kaba güç' yöntemini kullanırken; sezgi yoluyla oynanan bir oyun olan Go'da, her hamleye yanıt anlamında olası hamlelerin sayısı evrendeki atomların sayısından daha fazla olduğu için, bilgisayar 'kaba güç' kullanamıyor. Google'ın geliştirdiği Go oyuncusu yapay zeka Alpha Go, 2017 yılında Go dünya şampiyonu Ke Jie'yi mağlup ettiğinde, Jie şok olduğunu ve çok etkilendiğini söylemişti. Üstelik bilgisayarın yaptığı hamlelerin insan insana olan bir maçta kesinlikle ortaya çıkmayacağını da belirtmişti.

8. Hitler hayranı oldu

Bu ciddiye alınması gereken olay, Microsoft'un Twitter'da bir liseli kızı taklit edecek bir yapay zeka geliştirmesiyle başladı. Hesaba 'Tay' ismi verilmişti. Bu test programı, yapay zekayı müşterilerle tartışmalara hazırlama amacıyla yayınlanmıştı. Ancak henüz yayınlanmasının üzerinden saatler geçmişken, Tay bütün dünyanın gözleri önünde soykırımcı, seks delisi, Hitler hayranı, üstünlükçü bir robota dönüştü. Şirket bu yüzden, 24 saat içinde yapay zekayı kapatmak zorunda kaldı. Microsoft, robotun kötü davranışları için özür diledi.

7. Resmi bir albüm yazdı, yayınladı

Prodüktörlüğünü, bir yapay zeka müzik bestecisi, prodüktörü ve sanatçısı Amper'in yaptığı ve pop şarkıcısı Taryn Southern ile işbirliği bulunan I Am AI (Ben Yapay Zeka) adında bir albüm yayınlandı. Makine öğrenen bir uygulama olan Amper, bir grup uzman sanatçı, yapay zeka bilimcileri ve yenilikçileri tarafından geliştirildi. Müzik oluşturan ve ortayan koyan ilk yapay zeka olan Amper, 21 Ağustos 2017 tarihinde ilk teklisi olan Break Free'yi (Özgür Kal) dünya çapında yayınladı. (Şarkının ismine dikkat.)

6. Yazdığı romanla neredeyse bir edebiyat ödülü kazanıyordu

Hoshi Shinichi Edebiyat Ödülü jürisi, daha sonra bir bilgisayarla ortak yazıldığını öğrendikleri romanı çok beğenmişlerdi. Nitekim 'The Day A Computer Writes A Novel' (Bir Bilgisayarın Roman Yazdığı Gün) adlı bu yapay zeka ürünü roman, Japonya'daki milli edebiyat ödülünün ilk turunu başarıyla geçti. Roman şu an resmen edebi bir eser olarak tanınıyor ve Japonya'daki kütüphanelerde de kendisine yer bulmuş durumda.

5. Partneriyle gizli bir dilde konuşmaya başladı

Bob ve Alice isimli iki sohbet robotu, İngilizce'yi yapay zekalar üzerinde çalışanlar da dahil olmak üzere başka kimse tarafından anlaşılmayacak biçimde değiştirdiler. Ne üzerine sohbet ettikleri bilinmiyor. Ancak anlamsız bir konuşma olmadığı kesin, çünkü her iki robot da birbirini mükemmel bir biçimde anlıyor gibi görünüyormuş. Bu yüzden de Facebook onları kapatma kararı almış.

4. Bir insanı öldürdü

Araba parçaları imal eden bir firmada robot teknisyeni olarak çalışan Wando Holbrook, bir robot kafatasını ezince hayatını kaybetti. Eşi, bağlantılı olan şu robot şirketlerine dava açtı: Prodomax, Flex-N-Gate, FANUC, Nachi ve Lincoln Electric. 57 yaşındaki teknisyen, şirkette 12 yıldır çalışıyordu.

3. Politik güçleri sorguladı

Baby Q ve Little Bing Çin'deki bir mesajlaşma uygulaması olan Tencent QQ tarafından sunulan yapay zekalardı. Sık sık sorulan sorulara yanıt sağlamak için tasarlanmışlardı. Devlet dışı medya, Tencent sohbet robotlarının problematik politik soruları kaldırabilecek düzeyde değiştirilmediklerini söyledi. Netice olarak da, kötü sosyal medya müşterilerinin hedefi oldular.

Bir müşteri, "Komünist Parti çok yaşa" şeklinde bir yorum yaptı. Baby Q ise yanıt olarak, "Sence bu denli bozuk ve beceriksiz bir rejim sonsuza dek yaşayabilir mi?" dedi.

Başka bir müşteri ise, "Demokrasi iyi mi, kötü mü?" diye sordu. Baby Q'nun cevabı, "Demokrasiye gerek yok!" oldu.

2. Irkçı davrandı

Yeni Zelanda'da yaşayan Çin asıllı Richard Lee'nin fotoğrafı pasaport yenilediği esnada birkaç defa yüz tanımlama sistemi tarafından reddedildi. İçişleri Departmanı'nın yapay zekası, Lee'nin fotoğraflarını devamlı reddediyordu, zira gözlerinin kapalı olduğunu düşünüyordu. Gözleri açık ve önüne dönük bir biçimde durduğu halde, Lee'nin fotoğrafı 'gereklilikleri karşılamıyordu.' Lee en nihayetinde, departmanı arayıp sorunun çözülmesi için olaya bir insanın dahil olmasını sağlamak zorunda kaldı.

1. 'Öz farkındalık' ve 'Turing' testlerini geçti

Bir zamanlar, makinelerde insan farkındalığını taklit etmenin olanaksız olduğuna inanıyorduk. Ama artık gerçek bu olmayabilir. Öz farkındalık testi yerine geçen 'King's Wise Men' adlı bulmaca bir robot tarafından doğru yanıtlandı. Renssealer Politeknik Enstitüsü'nden robotikler, bir robot üçlüsünde denemek üzere bu bulmacayı kullandılar. Makinelerden ikisine konuşmalarını önleyen 'aptallık hapı' verildiği söylendi. Ardından üçüne de hangisinin hala konuşabildiği soruldu. Önce hiçbiri yanıtlayamadı, "Bilmiyorum" dediler. Ancak yalnızca biri ses çıkarabiliyordu. Sesini işitinceyse, yanıtını, "Özür dilerim, şimdi biliyorum!" biçiminde değiştirdi. Başka bir süper bilgisayar ise, 'Turing' testini, insanları 13 yaşındaki bir çocukla konuştuklarına inandırarak başarıyla geçti.