Bulmaca Oyunu Klocki, iOS’da Ücretsiz Oldu!

Akıllı telefonlarındaki uygulama marketlerinde eğlenceli zamanlar geçirmek sürekli oyun arayanlara müjde: Klocki bu hafta boyunca iOS için ücretsiz olarak indirilebilecek.

Bulmaca oyunları, hiç şüphesiz vakit öldürmek için birebir. Çünkü en anlamsız zamanları bile hem eğlenceli hem eğitici bir şekilde geçirmemize izin veriyorlar, ayrıca görsel hafızayı ve pratik düşünme yeteneğini geliştiriyorlar.

Önümüzdeki Çarşamba gününe kadar, iOS kullanıcıları bulmaca oyunu Klocki’ye ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Normalde 3.5 TL’lik bir fiyatı olan uygulama haftanın ücretsiz uygulaması olarak seçildi. Oyunun amacı ise oldukça basit: Farklı çizgileri birbirine bağlamak. Bir kol kullanarak, iki bitişik karo üzerindeki çizgilerin eşleşmesi için döşemeleri hareket ettiriyorsunuz.

Klocki oynamak isteyen bir Android kullanıcısıysanız oyunun Google Play’de 2 TL karşılığında ulaşılabilir olduğunu belirtelim.

Her iki market için indirme linklerini hemen aşağıya koyalım, iyi eğlenceler :)