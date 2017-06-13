Sosyal sorumluluk yönüyle dikkat çeken ve aslında toplumun fazlasıyla önemsemesi gereken konuları en etkili şekilde dile getirmeyi başarmış örneklere bakıyoruz.

Modern yaşamın getirisi olarak reklamlar, hayatımızda artık çok daha fazla yer alıyorlar. Öyle ki, her gün binlercesini görüyor ve sayısız mesaja maruz kalıyoruz. Hal böyle olunca reklam üreticileri, çözümü yaratıcı bir şekilde tasarlanmış kampanyalar düzenlemekte buluyorlar.

Söz konusu akılda kalıcılık olunca aslında reklamlarda yer alan klişeler elbette var. Ancak etkileyici olabilmek için toplumsal sorunları dile getirmek ve insanları şok sokmak gerekiyor. Bunun için kimi zaman ünlü simaları olmadık şekillerde görüyor, kimi zaman oldukça etkili fikirlerle karşılaşıyoruz.

İşte insanları duyarlı olmaları konusunda uyarmakla kalmayan ve defalarca kez düşündüren muhteşem reklam kampanyaları:

Cinsel saldırganlar çocuğunuza akıllı telefonlarından ulaşabilirler:

Evsizler için her gün zorludur:

Aynı köpek, farklı sahip:

Ten rengi, geleceğinize yön vermemeli:

Araba kullanırken onunla konuşmayın:

Her yıl 2.5 milyon çocuk açlıktan ölüyor:

Mermiler düşündüğünüzden daha büyük boşluklar bırakırlar:

İşçiler araç değillerdir:

Egzotik hayvanlardan yapılan hatıra eşyalarını almayın:

Tsunami, 11 Eylül saldırılarından 100 kat daha fazla insan öldürdü:

Otizmli bir çocuk ne kadar uzun süre yardım almazsa, ona ulaşmak o kadar zorlaşır:

Ne ekersen, onu biçersin:

Dünya ısınıyor:

Hayvanlar palyaço değillerdir:

Sen bir eskiz değilsin. Anoreksi’ye hayır de:

Kağıdı boşa harcama, gezegeni kurtar:

Bir klik geleceğini değiştirebilir. Emniyet kemeri kullan:

Vahşi hayata bir el uzatın:

Annesinin gözlerini almış:

Öndeki arabanın dibine girmeye değmez: