İnsanın Ataları 3,6 Milyon Yıl Önce Dik Yürüyordu

İnsanın evrimiyle alakalı önemli iddia: Tanzanya'da bulunan ayak izlerine göre iki ayak üzerinde dik yürümeye başlanması 3,6 milyon yıl öncesine kadar gidiyor.

İnsanın ataları iki ayak üzerinde dik olarak mı, yoksa maymunlar gibi eğilerek mi yürüyordu? Bilim dünyasını en çok meşgul eden sorulardan biri de bu. San Diego'da düzenlenen Deneysel Biyoloji Konferansı kapsamında Amerikan Anatomistler Derneği'nin yıllık toplantısına sunulan bir araştırmaya göre iki ayak üzerinde dimdik yürüme sanılandan çok daha geriye, modern insanın öncülerinin ortaya çıkmasının çok öncesine gidiyor olabilir.

Evrimci antropolog David Raichlen ve Arizona Üniversitesi'nden meslektaşlarının araştırmasına göre yakın zamanda Tanzanya'nın Laetoli bölgesinde ortaya çıkarılan 3,6 milyon yıllık insansı hominini ayak izleri, hominini türünün iki ayağı üzerinde dik yürüdüğüne gösteriyor.

Hominini grubuna ait

Bu ayak izlerine göre insanlar, şempanzeler, bonobolar ve tüm bu canlıların bütün türleri, ataları ve soyu tükenmiş kuzenlerinin olduğu, yalnız gorillerle bunların soyu tükenmiş ataları ve kuzenlerinin dışlandığı hominini grubu, hemen hemen bugün bizim yürüdüğümüz gibi yürüyordu.

Bugünkü insanın ait olduğu Homo sapiens sapiens türü ise ancak 200.000 - 300.000 sene önce ortaya çıktı.