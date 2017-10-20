Üreme Sistemini, Star Wars Temasıyla İşleyen Kısa Film!

İnsanın üreme biyolojisi, doğanın en gizemli ve en benzersiz olaylarından. Mikroskobik boyutlardaki sperm ve yumurta hücrelerinin ilk temasını Star Wars’tan ilham alarak anlatmayı deneyen bilim insanlarının hazırladığı kısa film, izlenme rekorları kırıyor.

Star Wars serisinin en efsane yönetmenlerinden Peter Jackson’la birlikte Wyss Enstitüsü bilim insanlarıyla hazırlanan ve üreme evresinin başlangıcını konu alan film, hem eğlenceli hem de eğitici.

Wyss Enstitüsü’nün kurucusu ve bilim insanı olan Don Ingber, film hakkındaki bir açıklamasında oldukça aydınlatıcı konulara değinmiş. "Bilimle halk arasında büyük bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü okullarda ezber üzerine eğitim veriliyor. Ancak bilim, hatırlarsanız bilimdir. Bilim ezberlemek değil, bilinmeyenin peşinde koşmaktır. Halka ulaşmak ve keşif heyecanını iletmekle yükümlü olduğumuz bir sorumluluğa sahibiz ve neyse ki film endüstrisi zaten bunu yapmakta çok başarılı."

Bilimi sanata dönüştürerek ve tüm bu süreci destekleyerek oldukça başarılı bir iş çıkartıyor Ingber ve ekibi. Doğadaki moleküler süreçleri; filmlerle ve eğlenceli bir dille anlatmak için çalışıyorlar.

Kısa filmdeki spermler, unutulmaz serideki X Wing araçlarını, yumurta hücresi ise Dead Star'ı temsil ediyor. Bu yüzden kısa filmin yasal olmayan adı Star Wars: Sperm Savaşları olarak açıklanıyor. Milyonlarca sperm, yumurtayı dölleyen ilk hücre olmak için savaş veriyor:

Yapımı farklı kılan bir diğer özellik ise, tüm görsel efektlerin, gerçek üreme aşamalarındaki süreçlerle birebir aynı olması. Sperm kuyruğunun karmaşık hareketleri, mikroskobik görüntüler ve atom boyutuna kadar görüntüleri elde edebilmek emek gerektiriyor. Filmde sahneleri oluşturmak için araştırmacılar, fizik tabanlı animasyon yazılımları kullandılar. Sonuçları moleküler dinamik simülasyon yazılımıyla birleştirdiler ve tüm hücreler, gerçek boyutlarını ve oranlarını yansıtacak şekilde oluşturuldu.