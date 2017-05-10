Dünyada bir defa geçmeyi başardığınızda geri dönmeyi uzun süre düşüneceğiniz yollar var, işte onlardan 9 tanesi.

Yolculuk, sevin ya da sevmeyin her zaman tehlikelidir ve fazlasıyla da dikkat gerektirir. Amacınız bir yerden bir yere ulaşmak olduğunda kaçınılmaz olarak bazen daha tehditkar yollara sapabilirsiz.

Elbette tüm dünyayı göz önüne alırsak aklımıza gelen tehlikeli bölgelerin listesi uzayıp gider. Ancak içinden bir otoyol geçen öyle bölgeler var ki, umarız yolunuz düşmez. Bir uçurumun bitişiğinde, uzun ve yüksek bir köprüde, yüzlerce kilometrelik ıssız mesafeleriyle bu yollar, yolcularını korkudan kan ter içinde bırakacak cinsten.

“Bıktım ya, ben gidiyorum!” dediğinizde karşınızda böyle bir güzergah varsa bir daha düşünmeniz gerekecek:

Guoliang Tüneli, Çin:

1.2 km uzunluğundaki Guoliang Tüneli, aynı adı taşıyan bir köye çıkan dağlık bir arazide inşa edilmiş. 1970'li yıllarda köy sakinleri, bu tüneli ve içindeki pencereleri kendi elleriyle inşa ettiler. Tünel genişliği yaklaşık 4 m olduğundan, araçlar için son derece tehlikeli.

Yungas Yolu, Bolivya:

Yol, Bolivya'nın La Paz kentiyle Coroico kentini birbirine bağlıyor. Deniz seviyesinden 360 metre yükseklikte başlayan yol, sürücüleri 3300 metreye kadar çıkartıyor. Çok dar olmasına rağmen, yol üzerinde kamyonlar bile birbirlerini geçmeyi başarıyorlar.

Eyre Otobanı, Avustralya:

Görünüşte yukarıdaki örnekler kadar tehlikeli gözükmeyebilir, ancak 1600 kilometrelik uzunluğu boyunca ne bir köy var ne de bir benzinlik. Kaza sayıları ise beklenmedik kadar yüksek. Çünkü yolculuk ederken sürücüler eylemsizlikten her an uykuya dalabiliyorlar.

Karakoram Yolu, Pakistan:

1300 kilometre uzunluğundaki Karakoram, dünyanın en yüksek irtifalı uluslararası karayolu olarak kabul ediliyor. Deniz seviyesinden 4600 metre yüksekliğe kadar çıkan yol, yaz aylarında artan muson yağışları sebebiyle heyelan tehlikesine çok açık, kışın ise olası çığ tehditleri ile karşı karşıya.

Gois Geçidi, Fransa:

Noirmoutier adasını Fransa anakarasını ile birleştiren basit bir geçit olarak gözükebilir. Gelgitler sırasında 4 metrelik bir su yüksekliği altında kalana kadar tabi ki… Sürücülerin günde 2 defa kullanılmasına izin verilen yolda güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

Leh-Manali Otobanı, Hindistan:

Leh-Manali, 4000 ila 5000 metre yükseklikte bulunuyor. Birkaç tehlikeli dağ geçidine sahip yol oldukça dar, ancak Hint sürücüler bu yolda yüksek hızda ve limit aşan yüklerle geçmekten vazgeçmiyorlar.

Tainmen Dağ Yolu, Çin:

Tam 99 virajıyla 11 kilometrelik uzunluğu olan yol, bir Budist tapınağının zirvesinde olduğu Tainmen Dağı’na çıkıyor. Bazı virajlarda yol kıvrımları arasındaki mesafe o kadar dar ki, sürücüler kaplumbağa hızında seyahat etmek zorunda kalıyorlar.

Salar de Uyuni Yolu, Bolivya:

Kupkuru Salar de Uyuni çölü boyunca uzanan karayolu, deniz seviyesinden 3650 metre yükseklikte bulunuyor. Yerel manzaralar o kadar olağan dışı ki, onlara dalarak yolculuk etmek zorlaşıyor. Burada cep telefonları ise kesinlikle bir işe yaramıyor. Geceleri sıcaklığın - 30 dereceye kadar düştüğü yönünde bilgiler var.

Skippers Kanyon Yolu, Yeni Zelanda:

Birden önünüze çıkan derin boşluklar ve uçurumlar, dik inişler, ani virajlar, asma köprüler ve daralan yollar… Yerel araba kiralama firmaları, bu rotadan geçecek müşterilerine sigorta hizmeti sunmuyorlar.