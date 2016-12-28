İnsanlar, 1000 Yıl Sonra Nasıl Görünecekler?

Juan Enriquez adlı Harvard araştırmacısı, insanlığın bir sonrak kitlesel yok oluştan kurtulmak için dünyayı terketmesi gerektiğini ve insanların dünyadan başka bir gezegende yaşayabilmesi için insan vücudunun değişime uğraması gerektiğini söylerken AsapSCIENCE’ın kuramsal senaryosu ise insan vücudunun 1000 yıl içinde uğrayacağı değişimi gözler önüne seriyor.

Genetik modifikasyon, insanoğluna daha hızlı, daha güçlü ve hastalıklara karşı daha dirençli olma şansı tanıyor. Fakat insanlar üzerinde yapılan yapay geliştirmeler, yeni bir süper insan türünün oluşması riskini taşıyor.

Harvard araştırmacısı Juan Enriquez’e göre bu, bir sonraki kitlesel yok oluştan (mass extinction) sağ çıkmak için insanlığın alması gereken bir risk. Dünya tarihinde beş büyük kitlesel yok oluş yer alıyor ve Enriquez, bir sonraki kitlesel yok oluşta insanlığın da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Enriquez, insanlığın bir sonraki kitlesel yok oluştan kurtulmak için dünyayı terkedip başka bir gezegene gitmesi gerekeceğini ve bu nedenle yapay olarak geliştirilmiş genlerin, hücrelerin ve organların gerektiğini ifade ediyor. Enriquez; insan hücrelerinin radyasyonun verdiği hasarı kendi kendine onarabildiği ve HIV gibi ölümcül virüslerle kolaylıkla savaşa bildiği bir gelecek hayal ediyor.

Günün birinde insanların, tepki sürelerini azaltmak için beyinlerindeki nöronların çapını artırabileceğini söyleyen araştırmacı, bu sayede insanların bir kurşundan kurtulmasının mümkün olabileceğini ifade ediyor.

TED konuşmasında Enriquez, insan vücudunu değiştirmediğimiz takdirde, Mars’ta yaşamanın oldukça zor olacağını ve modifikasyonların bize, şu anda keşfetmeyi ve yaşamayı hayal bile edemeyeceğimiz yerlerde yaşama şansı vereceğini söylüyor. Araştırmacı ayrıca, akciğerlerin ve dokuların yeniden tasarlanabileceğini ve böylece insanların, atmosferinde düşük miktarda oksijen bulunan gezegenlerde daha fazla oksijen toplayabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, dokuların atmosferde bulunan ölümcül toksinleri daha iyi filtreleyecek şekilde değiştirilebileceğini de ifade ediyor.

İnsanların 1000 Yıl İçindeki Değişimi

Kanada merkezli AsapSCIENCE tarafından hazırlanan bir videoda ise, 1000 yıl içinde insanların nasıl bir sayborg (yarı insan-yarı robot) haline geleceği kuramsal olarak ele alınıyor. Videoda iklim değişikliği, yapay zeka ve genetik mutasyonların insan vücudunu nasıl değişime zorlayacağı anlatılıyor.

İnsanların daha iyi görmek için DNA’nın mutasyona uğraması sonucu, kırmızı gözlere sahip olabileceği ifade edilirken, gelecekte insan yeteneklerini geliştirmek için nanobotların insan vücuduna rahatlıkla entegre edilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca küresel ısınmadan dolayı, insanların boylarının uzayacağı, ten renklerinin koyulaşacağı ve bu sayede insan vücudunun ısıyı daha iyi dağıtabileceği iddia ediliyor. AsapSCIENCE tarafından ele alınan bu kuramsal senaryoda genel olarak insanların daha zeki, güçlü ve daha iyi bir görme yeteneğine sahip olacağı belirtiliyor.