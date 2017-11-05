İnsanlar Amerika'ya İlk Nasıl Gitti?

Amerika'ya ilk ayak basanların Clovis insanları olduğu yönündeki hipotezin öldüğü ilan edildi. Clovis insanlarının M.Ö. 13.500 ila 13.000 yılları arasında Amerika'ya geldikleri düşünülüyordu.

Bir grup Antropolog tarafından yapılan lietartür taraması sonucu Science dergisinde yeni bir makale yayımlandı. Makaleye göre, 15.000 yıl önce Bering boğazını aşarak Amerika kıtasına gelen Clovis insanları ilk Amerikalılar değil. Antropologlar, Kuzey ve Güney Amerika'da 15.000 yıl öncesine dayanan kanıtların 1980 yılından bu yana oldukça arttığını açıkladı. Ayrıca, ABD'nin Oregon eyaletinden Şili'deki Monte Verde'ye kadar uzanan sitelerde, insan yerleşimine ilişkin kanıtların 20.000 yıl öncesine kadar dayandığı belirtildi.

Tabi araştırmacılar bu durumu birden farketmedi. Asıl ezici kanıtlar 2 binli yıllarda bulundu. Kanıtlara göre Beringia'yı Amerika'ya bağlayan buzsuz geçidin başlamasından önce Clovis öncesi bir grubun kıtaya geldiği öne sürüldü. Bununla birlikte uzmanların artık Pasifik kıyısı göç modelini ortaya atan 'Kelp Highway Hipotezi'ne inandıkları belirtiliyor. Bu hipotez, insanların su ve besin bakımından zengin olan sahil kenarlarından ve ormanlardan geçerek Amerika'ya geldiğini iddia ediyor.

Öte yandan Amerika kıtasında arkeoloji tekniklerinin gelişmesiyle yeni keşifler de yapılıyor. Su altı lazerlere kadar uzanan yeni teknikler eski batık köylerin keşfedilmesine yardımcı oluyor. Hatta bu teknikler bir ekibin geçtiğimiz sene Florida'da 14.500 yıllık bir kamp bulmasına yardımcı oldu.

Bir başka araçtırmacı grup ise insanların kıtaya yaklaşık 130.000 yıl önce ılıman bir dönemde girebildiklerini öne sürüyor. Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre California'daki 130.000 yıllık mastodon kalıntılarının ve hayvanların etini kesmek için kullanılan keskin taşların olduğu söyleniyor. Ancak bu keşfe hala kuşkuyla bakılıyor.