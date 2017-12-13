Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu Müdürü olan Joseph Borg'un söylediğine göre Amerika'da insanlar Bitcoin alabilmek için evlerini ipotek ediyor, hatta kredi kartı ile Bitcoin satın alıyorlar.

Aralık ayına 10.883 dolar gibi akıl almaz bir değer ile giren Bitcoin, ay içindeki dalgalanmalar sırasında 17.276 dolara kadar yükselse de bu makaleyi yazdığımız 13 Aralık 2017 itibari ile 16.932 dolar değerlerinde seyretmektedir. Bitcoin’in yalnızca 13 günde 6 bin dolar gibi büyük bir değer kazanması, haliyle daha fazla kişinin Bitcoin ile ilgilenmesini sağlıyor.

Finans uzmanları her ne kadar ‘amatör’ yatırımcıları aşırı değişken para birimlerine yatırım yapmamaları konusunda uyarsa da Bitcoin’in önü alınamayan yükselişi iştah kabartıyor. Kuzey Amerikalı Menkul Değerler Yöneticileri Derneği Başkanı ve Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu Müdürü olan Joseph Borg, insanların Bitcoin’e yatırım yapabilmek için evlerini ipotek edecek kadar ileri gittiklerini belirtti.

Hepsi bu kadar da değil; Coinbase gibi bazı siteler Bitcoin alışverişlerinde kredi kartı kabul ediyorlar. Böylece insanlar Bitcoin’den elde ettikleri karlar ile kredi kartı borçlarını ödemeyi planlıyor. Fakat işlerin ters gitmesi de söz konusu. Bitcoin’in ciddi bir değer kaybı yaşaması halinde pek çok kişi borçlu kalacak, hatta evini kaybedecek.