İnsanlar, Dinozorlardan Daha Büyük Yangınlar Gördü

Yaklaşık 12.800 yıl önce, Dünya, başka bir buzul çağından sıkıcı bir günde çıktı. Ortam ısınmış ve buzullar geri çekilmiş durumdaydı.

Binlerce yıl önce buzul çağının son bulmasından hemen sonra gökyüzü birden ortaya çıkan alev toplarıyla aydınlandı. Bunu şok dalgaları takip etti. Fırtınalar başladı ve bir toz bulutu güneş ışınlarını kapattı. İklim hızla soğumaya başladı, bitkiler öldü ve gıdalar yok oldu ve buzullar tekrar ilerledi. Okyanus akıntıları iklimi daha da soğuklaştırdı ve "buz devri" yaklaşık bin yıl daha sürdü. Sonunda iklim tekrar ısındı, fırtınalar kesildi, gökyüzünde güneş tekrar göründü ve insanlar az sayıda büyük hayvanla birlikte tekrar yeryüzüne çıktı.

Bu konu, Journal of Geology'dee yayınlanan jeokimyasal ve izotop belirteçlerinin kapsamlı bir çalışmasının desteklediği hikayedir. Çalışma o kadar kapsamlı ki neredeyse iki ayrı makale olarak yayımlanabilirdi.

"12.800 Yıl Önce Gerçekleşen Olağanüstü Biyokütle Yanma Süreci ve Etki Kışları" Bölüm I: Buz Devri ve Buzullar ve Bölüm II: Göl, Deniz ve Karasal Çökeltiler"

Makalenin 24 yazarından birisi olan Adrian Melott yaptığı açıklamada "Çalışma "Dünya çapında 170'ten fazla farklı yerde yapılan ölçümleri içeriyor" ifadelerini kullandı. Araştıma yazarları Dünya'nın yaklaşık olarak 100 kilometre çapında bir kuyruklu yıldız ile çarpıştığını bunun da elde ettikleri verilerde görüldüğünü belirtiyorlar. Melot, parçalanmış büyük bir kuyruklu yıldızın bazı parçalarının Dünya'ya isabet ettiğini ve bu nedenle yukarıdaki hikayede bahsedilen olayın gerçekleştiğini belirtti.

Adrian Melott yaptığı açıklamada karbondioksit, nitrat, amonyak ve benzeri kimyasalların, Dünya'nın kara yüzeyinin yüzde 10'unun ya da 10 milyon kilometre karelik bir alanın yandığını gösterdiğini kaydetti. Bir hipotez olarak ortaya atılan bu çalışma büyük bir kozmik etki ile açıklanabileceğini iddia ettiğimiz olaylarla ilgili büyük miktarda delil sunuyor.