İnsanlar İçin Korku Hikayeleri Yazan Shelley'le Tanışın

Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları tarafından geliştirilen bir yapay zeka programı kendi korku hikayelerini yazıyor.

Stephan King romanlarını bilirsiniz ya da onun efsanevi kitaplarından uyarlanan filmleri. Buna en güzel ve en akılda kalıcı örnek sanırım Shining. Ya da Victorya dönemi yazarlarından efsanevi yapıt Frankenstein'ı duymuşsunuzdur. MIT tarafından geliştirilen bu yapay zeka, Frankenstein'ın yazarı Mary Shelley'nin adını taşıyor. Shelley AI'nın hikayeleri de tıpkı adı geçen ustaların ki kadar korkunç ve tüyleri diken diken edici nitelikte.

Shelley, (yapay zeka) Twitter'da belli saatlerde insanlarla etkileşime geçerek kendi korku senaryolarını kaleme alıyor. Öte yandan belirtmekte fayda var diye düşünüyorum; Shelley türünün ilk örneği değil daha önce yine MİT araştırmacıları, Nightmare Machine adında bir yapay zeka programı daha duyurmuştu. Araştırmacılar bu korku senaryoları kaleme alan yapay zeka programı için yaptıkları açıklamada onun en hoşlandığı şeyin, insanlarla işbirliği içinde çalışarak, insanların kabuslarını öğrendiği ve şimdiye kadarki en korkunç hikayeri yazmak olduğunu söyledi.

Yapay zeka ve aslında robotlarla ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde göreve başlayan robotlar bu iddialardan en klişe olanının tekrar konuşulmasını sağlamıştı. Evet bahsettiğimiz olay, birgün insanların işini ele geçirip geçirmeyecekleri sorusu. Yazarlık meselesi belki de bunların arasında en zor olanlardan.

Ancak kısa bir hatırlatma yapacak olursak; George Orwell'ın 1984'ünü okuyanlar bilirler: Winston Smith adlı başkarakterimiz, proleter bölgesinde eski bir antika dükkanının ikinci katında sevgilisiyle buluşmak için tututuğu çatı katının penceresinin baktığı bahçedeki çamaşır asan kadının söylediği şarkıyı makinelerin yazdığını söylüyordu. Yani geçmiş zaman edebiyat eserlerinde de gördüğümüz şey, yapay zekaların gerçekten bazı alanlarda başarılı eserler ortaya koyabilme ihtimali. Siz ne düşünüyorsunuz sizce yapay zeka daha ne kadar ileri gidebilir?