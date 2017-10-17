İnsanlar iPhone 8'den Fazla iPhone 7 Almaya Başladılar!

Apple’ın 10. yılını dolduran emektar serisi iPhone’nın son üyesi iPhone 8’in çıkışı, iPhone 7’ye yaradı. İnsanlar farklı nedenlerle iPhone 7’yi iPhone 8’den daha çok tercih etmeye başladılar. Peki buna sebep olan şeyler neler?

Apple, akıllı telefon piyasasına bu yıl üç yeni modelle çıktı. iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X, firma tarihinde üretilen en gelişmiş akıllı telefonlar. Şüphesiz ki Apple, yüksek fiyatlarına rağmen bu cihazlarla sadık kitlesini sevindirdi. Ancak o sadık kitle yavaş yavaş satın alma işlemlerinde daha mantıklı tercihler yapmaya başladılar.

Ortaya çıkan raporlara göre Apple, ABD’de iPhone 8’den fazla iPhone 7 satmaya başladı. KeyBanc Capital Markets kuruluşunun ekonomi analisti John Vinh, Routers haber ajansına bu ilginç grafiğe dair veriler sundu.

iPhone 8’in resmi satış rakamlarını hala yayınlamayan Apple, Eylül ayının sonundan bu yana piyasa rakalmlarıyla ilgili sessizliğini koruyor. 8’in piyasaya sürüldüğü ilk hafta iPhone serisindeki en kötü satış performanslarından birini göstermesi, Apple’ı endişelendiriyor.

Bu ironik durumun birçok nedeni var:

İlk olarak Apple’ın her yeni iPhone’u piyasaya sunduğunda bir önceki modelin fiyatında indirim yaptığını belirtebiliriz. Bu durum aslında daha önceki iPhone modelleri piyasaya çıktığında da yaşanırdı. Örneğin iPhone 6 raflardaki yerini aldığı andan itibaren, iPhone 5 satışlarında artış yaşanmıştı. Nitekim iPhone 6, iPhone 8’e kıyasla önceki modeli karşısında daha başarılıydı. Şu an son iki model 7 ve 8’in arasındaki fiyat farkı 150 dolar.

Bir diğer etmen, Apple’ın 10. yıla özel çıkardığı iPhone X. Bu model 3 Kasım 2017’de satışa sunulacağından birçok sadık Apple müşterisi hala beklemede. Yüksek fiyatına rağmen çeşitli otoriteler, iPhone X’un iPhone 8’den daha çok satacağını belirtiyorlar.

Apple muhtemelen böyle bir grafikle karşılaşacağının farkındaydı ve iPhone X’un muhtemel başarısına güvendiği için sessizliğini koruyor.

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