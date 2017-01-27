İnsanlar Sanal Gerçeklik Gözlükleri Sayesinde Ölüm Korkusunu Yenebiliyor

Barselona Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı adeta bir ölüm simülasyonu oluşturarak insanların ölüm korkusunu yenmesini sağladı.

Ölüm için bugüne kadar yapılmış onlarca her inanışa her farklı bilgiye göre bir tanım var ancak ölümle ilgili tüm görüşler için kabul edebileceğimiz nesnel şey, ölümün ruhun bedenden ayrılması olduğu.

Aslında birçoğumuzun da ölümden korkmasının nedeni ruhun bedenden ayrılmasıyla birlikte nasıl bir şey yaşayacağımız ve kendimizi nasıl göreceğimize yönelik. Bununa ilgili araştırma yapan Barselona Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, insanların ölüm korkusunu yenmesi için ilginç bir yol denedi.

Bu araştırmada bir grup insana Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğü takıldı ve özel geliştirilen bir yazılımla insanların kendi bedenlerini uzaktan görmesi sağlandı. Bu simülasyonla ruhlarının bedenlerinden çıktığını hisseden insanlar bir anlamda ölümün nasıl bir şey olduğunu deneyimledi ve bu test sonucunda ölüm korkularının azaldığını söyledi.