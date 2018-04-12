Dudak Okuma Teknolojisiyle Sahte Haberler Artabilir

Bir Google bilgisayar bilimcisi, yeni dudak okuma teknolojisi ile sahte haberler oluşturulabileceğini söyledi.

Google bilgisayar bilimcisi Supasorn Suwajanakorn, ünlülerin sahte videolarında 'istenilen her şeyi söyleyebilen bir dudak okuma teknolojisi' geliştirdi. Bilgisayar programı, bir kişinin konuştuğu videoları izleyerek konuşma şeklini nasıl taklit edeceğini öğreniyor.

Suwajanakorn'un eski Başkan Obama'yı taklit edebilmek için14 saatlik videoyla neler yaptığını aşağıdaki videodan görebilirsiniz:

Obama'nın 14 saatlik başkanlık konuşmasını dinledikten sonra cihaz, gerçekçi ve ikna edici bir video oluşturdu. Suwajanakorn, teknolojinin 'yanlış ellerde' olması durumunda korkunç sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Sahte haberlerin gırla yapıldığı bir çağda, gerçekleri tespit etmek için kendi gözlerimize güvenebiliriz sanıyorsunuz, değil mi?

Elbette, hayır. Suwajanakorn, Tom Hanks ve eski başkan Barack Obama gibi ünlülerin sahte konuşma videolarını, sadece çevrimiçi yolları kullanarak birçok video oluşturdu. Araştırmacı, bir insanın ne türden yüz ifadesi yaptığını ya da hangi kelimeyi söylediğinin gerçekten önemli olmadığını, önemli olanın sistemin, kişinin dişlerini, dudak hareketlerini ve çene şeklini inceleyerek konuşmacının tavırlarını almak için yeterli veriye sahip olması gerektiğini belirtti.

Peki, siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten korkutucu değil mi?